Advertisement

لبنان

مساء.. ماذا حصل في محيط عين الحلوة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-09-2025 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1416549-638933945982156179.jpg
Doc-P-1416549-638933945982156179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت معلومات "لبنان24" ما تمَّ تداوله عبر تطبيق "واتسآب" عن قيام الجيش بتسلم شحنة أسلحة جديدة من مُخيم عين الحلوة، مساء اليوم السبت.
Advertisement
 

وقالت المصادر إنَّ شاحنات انطلقت هذا المساء من محيط المخيم وتحديداً من النقطة التي قام الجيش  بتجميع أسلحة فيها كان تسلمها من  حركة "فتح" من المُخيم اليوم، وبالتالي لا عملية تسليم جديدة كما أشيع.
 

وأوضحت المصادر أن الجيش نقل هذا المساء الأسلحة إلى إحدى الثكنات التابعة له بمواكبة أمنية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترقّب.. ماذا سيشهد مخيم عين الحلوة؟
lebanon 24
14/09/2025 05:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل عين الحلوة؟
lebanon 24
14/09/2025 05:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يتحضر لاستلام السلاح من مخيم عين الحلوة
lebanon 24
14/09/2025 05:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: عملية تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة ستتم بعيدا عن الإعلام
lebanon 24
14/09/2025 05:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

هذا المساء

عين الحلو

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-13
16:57 | 2025-09-13
16:53 | 2025-09-13
16:26 | 2025-09-13
16:14 | 2025-09-13
15:56 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24