مساء.. ماذا حصل في محيط عين الحلوة؟

نفت معلومات " " ما تمَّ تداوله عبر تطبيق "واتسآب" عن قيام الجيش بتسلم شحنة أسلحة جديدة من مُخيم ، مساء اليوم السبت.

وقالت المصادر إنَّ شاحنات انطلقت من محيط المخيم وتحديداً من النقطة التي قام الجيش بتجميع أسلحة فيها كان تسلمها من حركة "فتح" من المُخيم اليوم، وبالتالي لا عملية تسليم جديدة كما أشيع.