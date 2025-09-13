"تحضيرات".. هذا جديد "الداخلية" بشأن الإنتخابات النيابية

قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، إنّ التحضيرات الجارية في للإنتخابات النيابية عام 2026، تأتي التزاماً بالمُهل الدستورية بحسب القانون الساري المفعول، مشيرة إلى أنّ المرحلة الأولى هي تسجيل اللبنانيين غير المُقيمين والتي ستنطلق قريباً وتنتهي في 20 تشرين الثاني المُقبل.

وذكرت المعلومات أنَّ أحمد باشرَ مُنذ أسابيع بالتنسيق مع يوسف رجي لإعداد الآلية الخاصة بعملية تسجيل اللبنانيين المغتربين وباتت شبه منجزة، وأضافت: "الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات لاستكمالها لتتمكن الخارجية من فتح عملية التسجيل لحفظ حق المغتربين بالانتخاب".