لبنان

"تحضيرات".. هذا جديد "الداخلية" بشأن الإنتخابات النيابية

Lebanon 24
13-09-2025 | 14:02
قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، إنّ التحضيرات الجارية في وزارة الداخلية للإنتخابات النيابية عام 2026، تأتي التزاماً بالمُهل الدستورية بحسب القانون الساري المفعول، مشيرة إلى أنّ المرحلة الأولى هي تسجيل اللبنانيين غير المُقيمين والتي ستنطلق قريباً وتنتهي في 20 تشرين الثاني المُقبل.
وذكرت المعلومات أنَّ وزير الداخلية أحمد الحجار باشرَ مُنذ أسابيع بالتنسيق مع وزير الخارجية يوسف رجي لإعداد الآلية الخاصة بعملية تسجيل اللبنانيين المغتربين وباتت شبه منجزة، وأضافت:  "الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات لاستكمالها لتتمكن الخارجية من فتح عملية التسجيل لحفظ حق المغتربين بالانتخاب".
 

المعلومات قالت إنَّ "هناك نقاشات في المجلس النيابي ويعود له النظر بالتعديلات الممكن إدخالها على قانون الإنتخاب"، وتابعت: "اللجنة الوزارية التي كُلفت بمراجعة قانون الانتخاب أنجزت تقريرها ورفعته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدما عرضت التحديات المرتبطة بتطبيق القانون الحالي وتم وضع التقرير على جدول أعمال الجلسة الحكومية التي ستعقد الثلاثاء المقبل".

اللجنة الوزارية

وزارة الداخلية

اللجنة الوزاري

وزير الخارجية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

الدستور

الحجار

