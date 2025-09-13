Advertisement

لبنان

بشأن الجيش.. لودريان طلب أمراً والجواب بـ"إيجابي"

Lebanon 24
13-09-2025 | 14:15
قالت معلومات صحفية، إنَّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، عرض أن تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر دعم الجيش في النصف الأول من شهر تشرين الأول المُقبل.
وأشارت المعلومات إلى أنَّ الإجابة التي تلقاها لودريان بهذا الشأن "إيجابية". 

