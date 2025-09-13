Advertisement

لبنان

الجيش نشرها.. صور لمعمل مخدرات في البقاع!

Lebanon 24
13-09-2025 | 14:36
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: 
"ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة اليمونةبعلبك معملًا لتصنيع المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها، وأسلحة وذخائر حربية، كما عملت على تفكيك معدات المعمل.

وضمن إطار ملاحقة عصابات الاتجار بالأسلحة الحربية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة منزل المواطن (ع.ع.ق.) وأوقفته وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة. ونتيجة التحقيق معه، دهمت الدورية مستودعًا عائدًا له في منطقة عرمون - البيادر وأوقفت السوريين: (ع.ح.)، (ع.ر.ح.)، (ع.ا.)، (ع.ج.)، وذلك أثناء نقلهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمبالغ المالية. 

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص" .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
