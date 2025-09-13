عون يغادر الإثنين إلى الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإستثنائية

يغادرُ رئيس الجمهورية ، يوم الإثنين المُقبل، إلى العاصمة القطريّة ، للمُشاركة بالقمة العربية الإستثنائية التي تُعقد هناك.

وستكونُ لعون كلمة يُعبّر فيها عن استنكاره للعدوان على الدوحة وتضامنه معها وتأكيد على حلِّ الدولتين.

