آلات تحرم اللبنانيين من النوم.. ومناشدات للتدخل

عدد من سكان القرى الجبلية أكدوا أنّ الظاهرة باتت تتكرّر بشكل يومي، خصوصًا مع بدء موسم الصيد، حيث يَنصبُ الصيادون هذه الأجهزة في الجبال بعيدًا عن الرقابة، وفي أماكن وعرة يُصعب الوصول إليها.الأهالي دعوا السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وملاحقة من يقوم بها، حفاظًا على السكينة العامة وعلى الحياة البرية التي باتت مهددة بشكل متزايد.