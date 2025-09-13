Advertisement

لبنان

آلات تحرم اللبنانيين من النوم.. ومناشدات للتدخل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-09-2025 | 14:57
A-
A+
Doc-P-1416556-638933976980145900.png
Doc-P-1416556-638933976980145900.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد القرى الجبلية في لبنان موجة استياء متصاعدة جراء استخدام بعض الصيادين آلات ومكنات صوتية غير قانونية تُعرف بإسم (outdoor device hunting E-Caller) تجذب العصافير خلال الليل. هذه الأجهزة، التي توضع في مناطق مرتفعة وصعبة الوصول، تصدر أصواتًا قوية تشبه نداءات الطيور وتستمر لساعات طويلة، ما يحرم الأهالي من النوم ويخلّ بالنظام البيئي في محيطهم.
Advertisement

عدد من سكان القرى الجبلية أكدوا أنّ الظاهرة باتت تتكرّر بشكل يومي، خصوصًا مع بدء موسم الصيد، حيث يَنصبُ الصيادون هذه الأجهزة في الجبال بعيدًا عن الرقابة، وفي أماكن وعرة يُصعب الوصول إليها.

الأهالي دعوا السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وملاحقة من يقوم بها، حفاظًا على السكينة العامة وعلى الحياة البرية التي باتت مهددة بشكل متزايد.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
lebanon 24
14/09/2025 05:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": حريق كبير في البترون ومناشدات من الأهالي للمساعدة بإخماده
lebanon 24
14/09/2025 05:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُحرم الجماهير البرازيلية من حضور مونديال 2026؟
lebanon 24
14/09/2025 05:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في البترون.. حريقٌ كبير ومناشدات لإخماده
lebanon 24
14/09/2025 05:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الظاهر

العاج

ادون

بريت

مارس

صافي

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-13
16:57 | 2025-09-13
16:53 | 2025-09-13
16:26 | 2025-09-13
16:14 | 2025-09-13
15:56 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24