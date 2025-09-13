Advertisement

لبنان

المجلس العام الماروني: الرحمة للرئيس الشهيد بشير الجميّل والولاء للبنان الواحد السيد الحرّ

Lebanon 24
13-09-2025 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1416560-638933987561023699.jpg
Doc-P-1416560-638933987561023699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استذكر المجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى، في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل، "رجلًا حمل مشروع الدولة والمؤسسات، ووقف بشجاعة في وجه واقعٍ طائفي هشّ، وسعى إلى تثبيت مفهوم المواطنة والإنتماء الوطني الواحد".
Advertisement
 
 
وقال في بيان: "بشير الجميّل لم يكن لحظة عابرة في تاريخ لبنان، بل بقي علامة فارقة في الحياة السياسية، ورمزًا للقرار الحرّ والسيادة الكاملة، ومسؤولًا وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار".


وفي هذا السياق، ثمّن المجلس العام الماروني عاليًا الموقف الوطني الجامع الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث وضع استشهاد الرئيس بشير الجميّل في سياقه الحقيقي، "كمحاولة لإسكات صوت الحلم اللبناني وليس فقط تغييبًا لرئيس" . 
 

وإذ رأى المجلس في هذه الذكرى محطة لتجديد الوفاء لقضية الرئيس الشهيد، وللتأكيد أنّ لبنان الذي حلم به باقٍ فينا، وشدّد على "أهمية تحويل هذه الذكرى إلى محطة وعي ومسؤولية، تذكّر اللبنانيين بما دُفع من أثمان في سبيل قيام دولة حقيقية، لا بديل عنها". 


وختم: "الرحمة للرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميّل،  والولاء للبنان الواحد، السيد، الحرّ".
مواضيع ذات صلة
المجلس العام الماروني ينعى شهداء الجيش: تحديات خطيرة تواجه المؤسسة العسكرية
lebanon 24
14/09/2025 05:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سليمان في ذكرى بشير الجميّل: استُشهد اغتيالًا لأنه طالب بالسيادة والشرعية
lebanon 24
14/09/2025 05:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
lebanon 24
14/09/2025 05:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العام الماروني.. مطالب بمحاسبة المسيئين للبطريرك الراعي
lebanon 24
14/09/2025 05:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

المجلس العام

بشير الجميل

جوزاف عون

الماروني

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-13
16:57 | 2025-09-13
16:53 | 2025-09-13
16:26 | 2025-09-13
16:14 | 2025-09-13
15:56 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24