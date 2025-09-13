27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المجلس العام الماروني: الرحمة للرئيس الشهيد بشير الجميّل والولاء للبنان الواحد السيد الحرّ
Lebanon 24
13-09-2025
|
15:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استذكر
المجلس العام الماروني
برئاسة ميشال متى، في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس الشهيد الشيخ
بشير الجميل
، "رجلًا حمل مشروع الدولة والمؤسسات، ووقف بشجاعة في وجه واقعٍ طائفي هشّ، وسعى إلى تثبيت مفهوم المواطنة والإنتماء الوطني الواحد".
Advertisement
وقال في بيان: "بشير الجميّل لم يكن لحظة عابرة في تاريخ
لبنان
، بل بقي علامة فارقة في الحياة السياسية، ورمزًا للقرار الحرّ والسيادة الكاملة، ومسؤولًا وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار".
وفي هذا السياق، ثمّن
المجلس العام
الماروني
عاليًا الموقف الوطني الجامع الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، حيث وضع استشهاد الرئيس بشير الجميّل في سياقه الحقيقي، "كمحاولة لإسكات صوت الحلم اللبناني وليس فقط تغييبًا لرئيس" .
وإذ رأى المجلس في هذه الذكرى محطة لتجديد الوفاء لقضية الرئيس الشهيد، وللتأكيد أنّ لبنان الذي حلم به باقٍ فينا، وشدّد على "أهمية تحويل هذه الذكرى إلى محطة وعي ومسؤولية، تذكّر اللبنانيين بما دُفع من أثمان في سبيل قيام دولة حقيقية، لا بديل عنها".
وختم: "
الرحمة
للرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميّل، والولاء للبنان الواحد، السيد، الحرّ".
مواضيع ذات صلة
المجلس العام الماروني ينعى شهداء الجيش: تحديات خطيرة تواجه المؤسسة العسكرية
Lebanon 24
المجلس العام الماروني ينعى شهداء الجيش: تحديات خطيرة تواجه المؤسسة العسكرية
14/09/2025 05:01:58
14/09/2025 05:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سليمان في ذكرى بشير الجميّل: استُشهد اغتيالًا لأنه طالب بالسيادة والشرعية
Lebanon 24
الرئيس سليمان في ذكرى بشير الجميّل: استُشهد اغتيالًا لأنه طالب بالسيادة والشرعية
14/09/2025 05:01:58
14/09/2025 05:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
Lebanon 24
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
14/09/2025 05:01:58
14/09/2025 05:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس العام الماروني.. مطالب بمحاسبة المسيئين للبطريرك الراعي
Lebanon 24
المجلس العام الماروني.. مطالب بمحاسبة المسيئين للبطريرك الراعي
14/09/2025 05:01:58
14/09/2025 05:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
المجلس العام
بشير الجميل
جوزاف عون
الماروني
الجمهوري
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
حريق رشميا يتجدّد.. وجهود مكثفة لإخماد النيران
Lebanon 24
حريق رشميا يتجدّد.. وجهود مكثفة لإخماد النيران
16:58 | 2025-09-13
13/09/2025 04:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2025-09-13
13/09/2025 04:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة قتل في مدينة لبنانية.. أطلق النار عليه داخل محله!
Lebanon 24
محاولة قتل في مدينة لبنانية.. أطلق النار عليه داخل محله!
16:53 | 2025-09-13
13/09/2025 04:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله" بعد هجوم قطر.. كلامٌ من تل أبيب!
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله" بعد هجوم قطر.. كلامٌ من تل أبيب!
16:26 | 2025-09-13
13/09/2025 04:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. رصاص إسرائيلي يستهدف بركة النقار
Lebanon 24
في الجنوب.. رصاص إسرائيلي يستهدف بركة النقار
16:14 | 2025-09-13
13/09/2025 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
06:29 | 2025-09-13
13/09/2025 06:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:58 | 2025-09-13
حريق رشميا يتجدّد.. وجهود مكثفة لإخماد النيران
16:57 | 2025-09-13
مقدمات النشرات المسائيّة
16:53 | 2025-09-13
محاولة قتل في مدينة لبنانية.. أطلق النار عليه داخل محله!
16:26 | 2025-09-13
رسالة إلى "حزب الله" بعد هجوم قطر.. كلامٌ من تل أبيب!
16:14 | 2025-09-13
في الجنوب.. رصاص إسرائيلي يستهدف بركة النقار
15:56 | 2025-09-13
باسيل من عكار: لا لبنان من دون الشمال
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 05:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 05:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 05:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24