المجلس العام الماروني: الرحمة للرئيس الشهيد بشير الجميّل والولاء للبنان الواحد السيد الحرّ

استذكر برئاسة ميشال متى، في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس الشهيد الشيخ ، "رجلًا حمل مشروع الدولة والمؤسسات، ووقف بشجاعة في وجه واقعٍ طائفي هشّ، وسعى إلى تثبيت مفهوم المواطنة والإنتماء الوطني الواحد".

وقال في بيان: "بشير الجميّل لم يكن لحظة عابرة في تاريخ ، بل بقي علامة فارقة في الحياة السياسية، ورمزًا للقرار الحرّ والسيادة الكاملة، ومسؤولًا وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار".





وفي هذا السياق، ثمّن عاليًا الموقف الوطني الجامع الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية ، حيث وضع استشهاد الرئيس بشير الجميّل في سياقه الحقيقي، "كمحاولة لإسكات صوت الحلم اللبناني وليس فقط تغييبًا لرئيس" .





وإذ رأى المجلس في هذه الذكرى محطة لتجديد الوفاء لقضية الرئيس الشهيد، وللتأكيد أنّ لبنان الذي حلم به باقٍ فينا، وشدّد على "أهمية تحويل هذه الذكرى إلى محطة وعي ومسؤولية، تذكّر اللبنانيين بما دُفع من أثمان في سبيل قيام دولة حقيقية، لا بديل عنها".