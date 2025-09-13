Advertisement

لبنان

باسيل من عكار: لا لبنان من دون الشمال

Lebanon 24
13-09-2025 | 15:56
A-
A+
Doc-P-1416568-638934011655752720.jpg
Doc-P-1416568-638934011655752720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال كلمة ألقاها في عشاء هيئة عكار التابعة للتيار، على أن "التطرّف ليس حكرًا على طائفة في لبنان"، معتبرًا أن عكار تمثل بيئة للتنوع والتعدد، تمامًا كما هو حال "التيار الوطني الحر".
Advertisement

وقال باسيل إن "أبناء عكار دافعوا عن كل لبنان، وتركوا بيوتهم ومناطقهم للاستشهاد في سبيله"، مضيفًا أن "لبنان الكبير لا يقوم من دون الشمال، ومن يريد الاستغناء عن عكار وطرابلس نقول له إن لبنان لا يمكن أن يكون من دون هذه المناطق".

وتابع: "يبشرنا البعض بإسرائيل الكبرى ويذكّرنا آخرون بسوريا الكبرى، لكننا نقول لهؤلاء إن لبنان سيبقى لبنان، ولن تستطيعوا اقتطاع أي جزء منه".

وفي ملف السلاح، اعتبر باسيل أن "من يحق له أن يتحدث عن وحدة السلاح هو التيار الوطني الحر، فنحن مع احتكار السلاح بيد الجيش"، مشيرًا في المقابل إلى أنه "إذا حُلّ ملف السلاح، فهل ستعود الكهرباء والمياه؟ وهل ستُعاد أموال المودعين؟".

وتطرّق باسيل إلى ملف الكهرباء قائلًا: "راقبوا الفواتير اليوم، فقد تضاعفت أربع مرات عن الفترة التي تسلمنا فيها وزارة الطاقة، واللبنانيون يدفعون في الفترة الأخيرة مليار دولار إضافية لمولدات الكهرباء".
مواضيع ذات صلة
باسيل استقبل وفودا بلدية واختيارية من قرى عكار وعاليه
lebanon 24
14/09/2025 05:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء طرابلس: لبنان من دون طرابلس ليس لبنان وطرابلس من دون لبنان ليست طرابلس
lebanon 24
14/09/2025 05:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا حياة للبنان من دون الانتشار وقصة ان الانتشار هو رئة لبنان الاقتصادية نفهمها اليوم اكثر من اي وقت مضى بفعل الدعم الكبير
lebanon 24
14/09/2025 05:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام من طرابلس: لبنان لن ينهض الا بجيش واحد ومن دون أمن لا استثمار ولا نمو
lebanon 24
14/09/2025 05:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

التيار الوطني

وزارة الطاقة

جبران باسيل

إسرائيل

طرابلس

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-09-13
16:57 | 2025-09-13
16:53 | 2025-09-13
16:26 | 2025-09-13
16:14 | 2025-09-13
15:49 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24