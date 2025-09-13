27
لبنان
باسيل من عكار: لا لبنان من دون الشمال
Lebanon 24
13-09-2025
|
15:56
شدّد رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
، خلال كلمة ألقاها في عشاء هيئة
عكار
التابعة للتيار، على أن "التطرّف ليس حكرًا على طائفة في
لبنان
"، معتبرًا أن عكار تمثل بيئة للتنوع والتعدد، تمامًا كما هو حال "
التيار الوطني
الحر".
وقال
باسيل
إن "أبناء عكار دافعوا عن كل لبنان، وتركوا بيوتهم ومناطقهم للاستشهاد في سبيله"، مضيفًا أن "لبنان الكبير لا يقوم من دون
الشمال
، ومن يريد الاستغناء عن عكار وطرابلس نقول له إن لبنان لا يمكن أن يكون من دون هذه المناطق".
وتابع: "يبشرنا البعض بإسرائيل الكبرى ويذكّرنا آخرون بسوريا الكبرى، لكننا نقول لهؤلاء إن لبنان سيبقى لبنان، ولن تستطيعوا اقتطاع أي جزء منه".
وفي ملف السلاح، اعتبر باسيل أن "من يحق له أن يتحدث عن وحدة السلاح هو
التيار
الوطني الحر، فنحن مع احتكار السلاح بيد الجيش"، مشيرًا في المقابل إلى أنه "إذا حُلّ ملف السلاح، فهل ستعود الكهرباء والمياه؟ وهل ستُعاد أموال المودعين؟".
وتطرّق باسيل إلى ملف الكهرباء قائلًا: "راقبوا الفواتير اليوم، فقد تضاعفت أربع مرات عن الفترة التي تسلمنا فيها
وزارة الطاقة
، واللبنانيون يدفعون في الفترة الأخيرة مليار دولار إضافية لمولدات الكهرباء".
