باسيل من عكار: لا لبنان من دون الشمال

وقال إن "أبناء عكار دافعوا عن كل لبنان، وتركوا بيوتهم ومناطقهم للاستشهاد في سبيله"، مضيفًا أن "لبنان الكبير لا يقوم من دون ، ومن يريد الاستغناء عن عكار وطرابلس نقول له إن لبنان لا يمكن أن يكون من دون هذه المناطق".وتابع: "يبشرنا البعض بإسرائيل الكبرى ويذكّرنا آخرون بسوريا الكبرى، لكننا نقول لهؤلاء إن لبنان سيبقى لبنان، ولن تستطيعوا اقتطاع أي جزء منه".وفي ملف السلاح، اعتبر باسيل أن "من يحق له أن يتحدث عن وحدة السلاح هو الوطني الحر، فنحن مع احتكار السلاح بيد الجيش"، مشيرًا في المقابل إلى أنه "إذا حُلّ ملف السلاح، فهل ستعود الكهرباء والمياه؟ وهل ستُعاد أموال المودعين؟".وتطرّق باسيل إلى ملف الكهرباء قائلًا: "راقبوا الفواتير اليوم، فقد تضاعفت أربع مرات عن الفترة التي تسلمنا فيها ، واللبنانيون يدفعون في الفترة الأخيرة مليار دولار إضافية لمولدات الكهرباء".