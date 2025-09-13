Advertisement

لبنان

في الجنوب.. رصاص إسرائيلي يستهدف بركة النقار

Lebanon 24
13-09-2025 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1416572-638934021856573933.jpg
Doc-P-1416572-638934021856573933.jpg photos 0
أقدم جنود العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، على إطلاق رشقات نارية مُكثفة باتجاه بركة النقار في الجنوب.
وسُمع أصوات الرصاص الكثيف في المناطق المحاذية، وفق ما أفادت مصادر ميدانية.
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تعرض محيط منطقة "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا لإطلاق الرصاص مصدره قوات الجيش الإسرائيلي  في مزارع شبعا
lebanon 24
14/09/2025 05:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف رعاة لبنانيين
lebanon 24
14/09/2025 05:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي يستهدف محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة
lebanon 24
14/09/2025 05:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار.. رصاص إسرائيلي يستهدفُ بلدة لبنانية!
lebanon 24
14/09/2025 05:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24

بركة النقار

الإسرائيلي

