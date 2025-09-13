Advertisement

لبنان

حريق رشميا يتجدّد.. وجهود مكثفة لإخماد النيران

Lebanon 24
13-09-2025 | 16:58
تجدد الحريق الضخم في بلدة رشميا قضاء عاليه هذه الليلة بعدما أتى طيلة النهار على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر والسنديان، وهدّد بعض المنازل، حيث إمتدت ألسنة النيران إلى عين تراز ورويسة النعمان.
Advertisement
 
 
وعملت وحدات الدفاع المدني جاهدة على إحتواء الحريق، إلا أن وعورة جبل سير حالت دون التمكن من الوصول إلى أمكنة النار لإخمادها، ما استدعى تدخل طوافة للجيش، إلا أن حلول الظلام حال دون إكمال المهمة.


إلى ذلك، تواصل وزير الزراعة نزار هاني مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى ومدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش طالباً تكثيف الجهود لإخماد النيران.
 
 
كذلك، توجه النائبان راجي السعد ونزيه متى إلى المكان وأجريا الاتصالات اللازمة وشكرا جهود كل من ساهم في حصر أضرار الحريق الكبير.
 
 
