حريق رشميا يتجدّد.. وجهود مكثفة لإخماد النيران

تجدد الحريق الضخم في بلدة رشميا قضاء عاليه هذه الليلة بعدما أتى طيلة النهار على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر والسنديان، وهدّد بعض المنازل، حيث إمتدت ألسنة النيران إلى عين تراز ورويسة النعمان.

Advertisement



وعملت وحدات الدفاع المدني جاهدة على إحتواء الحريق، إلا أن وعورة جبل سير حالت دون التمكن من الوصول إلى أمكنة النار لإخمادها، ما استدعى تدخل طوافة للجيش، إلا أن حلول الظلام حال دون إكمال المهمة.





إلى ذلك، تواصل مع اللواء ومدير عام الدفاع المدني العميد عماد طالباً تكثيف الجهود لإخماد النيران.