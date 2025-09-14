27
صوت قوي.. تفجير إسرائيليّ داخل بلدة لبنانيّة!
14-09-2025
00:53
أفاد مواطنون، اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار كبير في القطاع الأوسط -
جنوب لبنان
.
وتبين، وفق المصادر الميدانيّة، أن الصوت ناجم عن تفجير نفذه العدو
الإسرائيلي
في بلدة
عيتا الشعب
من ناحية حي شواط.
وخلال الساعات الماضية، ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في البلدة من دون تسجيل إصابات.
