صوت قوي.. تفجير إسرائيليّ داخل بلدة لبنانيّة!

أفاد مواطنون، اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار كبير في القطاع الأوسط - .

Advertisement

وتبين، وفق المصادر الميدانيّة، أن الصوت ناجم عن تفجير نفذه العدو في بلدة من ناحية حي شواط.