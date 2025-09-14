Advertisement

لبنان

بالدولار.. هكذا انتعش لبنان "سياحياً"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
14-09-2025 | 02:15
تحدثت مصادر اقتصادية عن "إنتعاشة كبيرة" شهدها صيف لبنان عام 2025، مشيرة إلى أن أرباح وإيرادات هذا العام بسبب قدوم السياح والأجانب والمغتربين،  يجب أن تتجاوز الـ2 مليار دولار كحد أدنى.
وأوضحت المصادر أن المهرجانات وجودة الخدمات تحسنت جداً مقارنة بالسنوات التي تلت بدء الأزمة الاقتصادية، موضحة أنَّ لبنان حقق نقلة نوعية على الصعيد السياحي، والأمر ذلك يتمثل بتوسع القطاع حيث تم تدشين مؤسسات سياحية جديدة، ناهيك عن وجود بوادر إيجابية لعودة المُستثمرين إلى لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
