بالدولار.. هكذا انتعش لبنان "سياحياً"

تحدثت مصادر اقتصادية عن "إنتعاشة كبيرة" شهدها صيف عام 2025، مشيرة إلى أن أرباح وإيرادات هذا العام بسبب قدوم السياح والأجانب والمغتربين، يجب أن تتجاوز الـ2 مليار دولار كحد أدنى.

