لبنان

اعتراض على الفوضى في محيط ضريح السيد

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
14-09-2025 | 02:45
اعترض أهالي برج البراجنة على الواقع القائم في الطريق المؤدية إلى ضريح السيد حسن نصرالله، بعد أن تحوّلت المنطقة إلى مكان لتجمع النازحين غير الشرعيين، وملعب للأطفال، وموقف لسيارات السفر.
الأهالي حذّروا من أنّ هذا المشهد يهدّد أمن الضريح وسلامة السكان في آن، معتبرين أنّ مسؤولية المعالجة تقع على بلدية برج البراجنة واتحاد بلديات الضاحية وحزب الله والأجهزة الأمنية المعنية، وداعين إلى تحرّك سريع يعيد الانضباط إلى الموقع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
