توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟

الواقع أن إســرائيل ذهبت بعيدًا في رهاناتها، معتبرة أنّ خط الدفاع الأول الذي واجهها لعقود قد انهزم أو أُنهك؛ من ، إلى غزة، وصولًا إلى وسوريا التي تعيش على وقع الانهاك المزمن. هذا الشعور بالنصر على "الخط الأول" يدفعها اليوم للتركيز على الخط الثاني من المواجهة، في محاولة لتأمين بيئتها الاستراتيجية بعمق أكبر.غير أنّ معضلة إســرائيل الكبرى تكمن في أن حربها ضد لم تحقق أهدافها. كل الضربات والعمليات السرية والعلنية لم تغيّر من موقع أو حضورها الإقليمي، بل على العكس، جعلتها أكثر تشبيكًا مع حلفائها وأكثر استعدادًا لمواجهة طويلة الأمد.فشل هذا الرهان يعيد خلط الأوراق بشكل جذري، ويدفع القيادة الإسـرائيلية للتفكير بفتح جبهة جديدة مع إيران، أو على الأقل الاستعداد لموجة ثانية من المواجهات المباشرة وغير المباشرة.لكن هذه المغامرة تأتي في ظل توتر هائل يزداد خطورة مع ، خاصة بعد استهداف قطر، الحليف الاستراتيجي لأنقرة واللاعب المؤثر في التوازنات الإقليمية.من جهة أخرى، فإنّ مشهد التحالفات يشهد تبدلات عميقة. مصر، التي ظلت لعقود بعيدة عن طهران، تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر في تموضعها الاستراتيجي بفعل التغول الإســرائيلي الذي بات يهدد التوازن الإقليمي بشكل مباشر.وإذا صحّت المؤشرات على تقارب مصري-إيراني، فإنّ هذه الموجة قد تمتد إلى دول أخرى مثل تركيا وربما . الرئيس السوري أحمد الشرع أوحى بوضوح أنه لا يغلق الباب أمام إعادة وصل ما انقطع مع إيران بطريقة او بأخرى، في رسالة لا تخلو من أبعاد استراتيجية قد تقلب الحسابات رأسًا على عقب.هذا المشهد المركّب يطرح سؤالًا ملحًا: هل نحن مقبلون على انفجار كبير في المنطقة؟ كل العناصر توحي بذلك؛ من التصعيد المفتوح، إلى التوتر التركي-الإسرائيلي ،إلى إعادة تشكّل المحاور بين طهران والقاهرة وأنقرة. المنطقة أشبه ببرميل بارود، يكفي أن تُشعل شرارة صغيرة حتى يتحول إلى انفجار هائل يغيّر وجه لسنوات طويلة. في المحصلة، الواقع لم يعد يحتمل المناورات الصغيرة، بل يتجه نحو مواجهة قد تكون الأوسع منذ عقود، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم القوى في معركة وجود لا مجرد نزاع عابر.