لبنان

في ذكرى استشهاد بشير الجميل.. ماذا قال سلام؟

Lebanon 24
14-09-2025 | 02:02
في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، قال رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الأحد: أكثر من أربعة عقود مرّت على اغتيال الرئيس بشير الجميّل… ويبقى شعاره لبنان 10452 كم مربع".
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال سلام: "الإغتيالات السياسية هي نقيض الحرية والديمقراطية التي نطمح اليها، ولا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي".
 
 
 
 
