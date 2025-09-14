29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جشي: المقاومة لن تسلم سلاحها إلا للدولة القادرة على حماية لبنان
Lebanon 24
14-09-2025
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرّمت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – ثانوية المهدي في صور، تلامذتها الناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 ، باحتفال أقيم في قاعة الاستشهادي أحمد قصير في صور، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، إلى جانب الكادرين الإداري والتعليمي في الثانوية وحشد من الفاعليات والشخصيات وعلماء الدين وعوائل الطلاب المحتفى بهم.
Advertisement
وألقى جشي كلمة توجه فيها بالتهاني والتبريك للطلاب الناجحين والمتفوقين، وتطرق الى مجموعة من التطورات السياسية والأمنية المستجدة، فقال: "إننا نواجه اليوم المشروع الأميركي لتطويع المنطقة والسيطرة على ثرواتها وبالأخص
النفط
والغاز، فضلاً عن أهداف بعيدة المدى..
الولايات المتحدة
الأميركية تسعى عبر العدوان
الإسرائيلي
على دول المنطقة من جهة، وعبر سياستها القائمة على المكر والخداع والضغط والتهديد والوعود الزائفة من جهة أخرى إلى تحقيق ذلك".
وتابع: "ما يحدث في غزة تجاوز كل ما يمكن وصفه بالمجازر وجرائم الحرب، إذ يسعى العدو هناك إلى تدمير كل ما يمت إلى الحياة البشرية بصلة، في سياق السيطرة على القطاع وجعله خالٍ من السكان، كما وان الضربة الأخيرة التي وجهها لدولة قطر وإعلان
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامني نتنياهو تحمل المسؤولية عن ذلك غير آبه لأي ردة فعل، فيما أن الأميركي عبّر نفاقاً أن قطر حليف استراتيجي وموثوق للولايات المتحدة، وذلك من أجل أن يبتلع القطريون الضربة وينتهي الامر عند هذا الحد، فالإسرائيلي يضرب والأمريكي يعمل على التهدئة، على نحو تبادل الأدوار".
ولفت الى أنه "في
لبنان
عندما عجز العدو الإسرائيلي عن
القضاء
على
المقاومة
، أرسل الأميركي الموفدين ليطلب من الدولة
اللبنانية
سحب سلاح المقاومة، وتحديداً السلاح الذي يهدد أمن
إسرائيل
الغاصبة، وهم يعلمون تماماً أن الجيش الوطني اللبناني غير قادر على صد أي عدوان، ما يعني أنهم يريدون أن يجعلوا لبنان مكشوفاً أمنياً ولقمة سائغة أمام المشروع الأميركي والإسرائيلي".
وتابع: "أمام هذا المشهد الذي يحصل في المنطقة، فإن المقاومة لن تسلّم سلاحها إلا للدولة القوية والقادرة على حماية البلد، وأنه ليس من حق الدولة العاجزة عن حماية أرواح المواطنين وأرزاقهم أن تطالب شعبها بالتخلي عن المقاومة وتمنعه عن الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه وكرامته".
مواضيع ذات صلة
جشي: مطالبة المقاومة التخلي عن سلاحها دعوة مكشوفة لتسليم لبنان لإسرائيل
Lebanon 24
جشي: مطالبة المقاومة التخلي عن سلاحها دعوة مكشوفة لتسليم لبنان لإسرائيل
14/09/2025 14:52:54
14/09/2025 14:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين: لن نسلم سلاح حماية لبنان
Lebanon 24
عز الدين: لن نسلم سلاح حماية لبنان
14/09/2025 14:52:54
14/09/2025 14:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "حزب الله": سلاح "المقاومة" لن يُسلَّم
Lebanon 24
نائب "حزب الله": سلاح "المقاومة" لن يُسلَّم
14/09/2025 14:52:54
14/09/2025 14:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي: نحن اليوم متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى
Lebanon 24
جشي: نحن اليوم متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى
14/09/2025 14:52:54
14/09/2025 14:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الولايات المتحدة
الإسرائيلي
اللبنانية
المقاومة
إسرائيل
إسلامي
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
بهية الحريري.. لقاءات مع شخصيات دينية وأمنية وتربوية واقتصادية
Lebanon 24
بهية الحريري.. لقاءات مع شخصيات دينية وأمنية وتربوية واقتصادية
07:43 | 2025-09-14
14/09/2025 07:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من بعلبك.. وزارة الصحة تتعهد لمرضى التصلب اللويحي بهذا الأمر
Lebanon 24
من بعلبك.. وزارة الصحة تتعهد لمرضى التصلب اللويحي بهذا الأمر
07:41 | 2025-09-14
14/09/2025 07:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة
Lebanon 24
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة
07:40 | 2025-09-14
14/09/2025 07:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. تصدر نتائج الامتحانات الرسمية لهذه الشهادات
Lebanon 24
اليوم.. تصدر نتائج الامتحانات الرسمية لهذه الشهادات
07:25 | 2025-09-14
14/09/2025 07:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار
Lebanon 24
مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار
07:22 | 2025-09-14
14/09/2025 07:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله" بعد هجوم قطر.. كلامٌ من تل أبيب!
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله" بعد هجوم قطر.. كلامٌ من تل أبيب!
16:26 | 2025-09-13
13/09/2025 04:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:43 | 2025-09-14
بهية الحريري.. لقاءات مع شخصيات دينية وأمنية وتربوية واقتصادية
07:41 | 2025-09-14
من بعلبك.. وزارة الصحة تتعهد لمرضى التصلب اللويحي بهذا الأمر
07:40 | 2025-09-14
متري: العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة
07:25 | 2025-09-14
اليوم.. تصدر نتائج الامتحانات الرسمية لهذه الشهادات
07:22 | 2025-09-14
مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار
07:20 | 2025-09-14
ريفي: الشهيد الجميل منارة لاستكمال الطريق
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 14:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 14:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 14:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24