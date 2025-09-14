جشي: المقاومة لن تسلم سلاحها إلا للدولة القادرة على حماية لبنان

كرّمت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – ثانوية المهدي في صور، تلامذتها الناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 ، باحتفال أقيم في قاعة الاستشهادي أحمد قصير في صور، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، إلى جانب الكادرين الإداري والتعليمي في الثانوية وحشد من الفاعليات والشخصيات وعلماء الدين وعوائل الطلاب المحتفى بهم.

وألقى جشي كلمة توجه فيها بالتهاني والتبريك للطلاب الناجحين والمتفوقين، وتطرق الى مجموعة من التطورات السياسية والأمنية المستجدة، فقال: "إننا نواجه اليوم المشروع الأميركي لتطويع المنطقة والسيطرة على ثرواتها وبالأخص والغاز، فضلاً عن أهداف بعيدة المدى.. الأميركية تسعى عبر العدوان على دول المنطقة من جهة، وعبر سياستها القائمة على المكر والخداع والضغط والتهديد والوعود الزائفة من جهة أخرى إلى تحقيق ذلك".



وتابع: "ما يحدث في غزة تجاوز كل ما يمكن وصفه بالمجازر وجرائم الحرب، إذ يسعى العدو هناك إلى تدمير كل ما يمت إلى الحياة البشرية بصلة، في سياق السيطرة على القطاع وجعله خالٍ من السكان، كما وان الضربة الأخيرة التي وجهها لدولة قطر وإعلان بنيامني نتنياهو تحمل المسؤولية عن ذلك غير آبه لأي ردة فعل، فيما أن الأميركي عبّر نفاقاً أن قطر حليف استراتيجي وموثوق للولايات المتحدة، وذلك من أجل أن يبتلع القطريون الضربة وينتهي الامر عند هذا الحد، فالإسرائيلي يضرب والأمريكي يعمل على التهدئة، على نحو تبادل الأدوار".





ولفت الى أنه "في عندما عجز العدو الإسرائيلي عن على ، أرسل الأميركي الموفدين ليطلب من الدولة سحب سلاح المقاومة، وتحديداً السلاح الذي يهدد أمن الغاصبة، وهم يعلمون تماماً أن الجيش الوطني اللبناني غير قادر على صد أي عدوان، ما يعني أنهم يريدون أن يجعلوا لبنان مكشوفاً أمنياً ولقمة سائغة أمام المشروع الأميركي والإسرائيلي".





وتابع: "أمام هذا المشهد الذي يحصل في المنطقة، فإن المقاومة لن تسلّم سلاحها إلا للدولة القوية والقادرة على حماية البلد، وأنه ليس من حق الدولة العاجزة عن حماية أرواح المواطنين وأرزاقهم أن تطالب شعبها بالتخلي عن المقاومة وتمنعه عن الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه وكرامته".