لبنان

دير القمر تحتفل بعيد الصليب

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:05
بمناسبة عيد الصليب، عمت الاجواء الاحتفالية بلدات وقرى قضاء الشوف.
واقيمت القداديس وخاصة في بلدة دير القمر التي شهدت احتفالات على تلة الصليب وقداس ترأسه المونسنيور مارون كيوان وعاونه الاب جوزيف ابي عون ولفيف من الكهنة، وذلك بدعوة من راهبات الصليب في مستشفى دير القمر ورهبنة مار فرنسيس الثالثة للعلمانية ورعية سيدة التلة في البلدة.
لبنان

أفراح ومناسبات

المونسنيور مارون كيوان

مستشفى دير القمر

المونسنيور مارون

مارون كيوان

المونسنيور

جوزيف ابي

الصليب

الشوف

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24