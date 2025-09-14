دير القمر تحتفل بعيد الصليب

بمناسبة عيد ، عمت الاجواء الاحتفالية بلدات وقرى قضاء .

واقيمت القداديس وخاصة في بلدة دير القمر التي شهدت احتفالات على تلة الصليب وقداس ترأسه وعاونه الاب عون ولفيف من الكهنة، وذلك بدعوة من راهبات الصليب في ورهبنة مار فرنسيس الثالثة للعلمانية ورعية سيدة التلة في البلدة.