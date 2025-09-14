في شملان.. ندوة حول الذكاء الاصطناعي وتحديات العصر

Advertisement

نظّم منتدى الثقافي ندوة بعنوان " وتحديات العصر"، حاضر فيها كل من أستاذة القانون وحوكمة الذكاء الاصطناعي في كلية الحقوق في جيهان فقيه، والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي ميلاد السبعلي، بحضور حشد من المهتمين.بعد كلمة ترحيبية ألقتها زينة حمزة، تناولت فقيه في مداخلتها الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأبعاده الأخلاقية وتطبيقاته العملية، محذّرة من "هلوسات الأنظمة الذكية" وانعكاساتها. كما شددت على أهمية المسؤولية القانونية في تطوير الأنظمة الرقمية، داعية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالمخاطر الرقمية وتبنّي آليات لحماية البيانات الشخصية وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.، عرض السبعلي مقدمة عن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرًا إلى مخاطره عند استخدامه بشكل سطحي. واعتبر أن التدريب على هندسة التفاعل شرط أساسي لتحقيق فاعلية هذه الأدوات، مع وعي خاص بقضايا البيانات الضخمة وخصوصيتها وأمنها. كما قدّم أمثلة تطبيقية عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والتأليف والإعلام والتربية. وختم بالتشديد على موازنة المهارات الإبداعية والنقدية مع الاستخدام التقني.واختُتمت الندوة بمناقشة مفتوحة بين الجمهور والمحاضرين.