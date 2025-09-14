Advertisement

لبنان

​في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:52
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة المواطن ع.ع، بعد سقوط صخرة كبيرة عليه، خلال قيامه بتقطيع الحطب، في إحدى الأراضي في بلدة نمرين - الضنية.
10:29 | 2025-09-14
10:15 | 2025-09-14
10:03 | 2025-09-14
10:01 | 2025-09-14
10:00 | 2025-09-14
09:54 | 2025-09-14
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24