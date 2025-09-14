Advertisement

لبنان

الجميّل.. شكر للرئيسين عون وسلام

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1416698-638934517189497393.png
Doc-P-1416698-638934517189497393.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب سامي الجميل عبر منصة "اكس": "بعد ٣٥ سنة من القهر والتنكر، الدولة اللبنانية تعود إلى قضية لبنان الـ١٠٤٥٢ وتكرّم بشير".
Advertisement
 
وشكر الجميل في منشوره رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: في ذكرى استشهاد بشير الجميل نجدد إيماننا بدولة الرجاء في عهد الرئيس عون
lebanon 24
14/09/2025 17:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في ذكرى استشهاد الجميل: المبادئ التي ضحى من اجلها باتت ثوابت وطنية
lebanon 24
14/09/2025 17:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل وسليمان والسنيورة وميقاتي وسلام يدينون اعتداءات الاحتلال ويدعون إلى الحكمة في التصرف والحزم
lebanon 24
14/09/2025 17:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل للرئيسين عون وسلام: أنتم مسؤولون عن فرض السيادة والحفاظ على اتفاق وقف النار
lebanon 24
14/09/2025 17:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب سامي الجميل

الدولة اللبنانية

العماد جوزاف عون

النائب سامي

امي الجميل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:29 | 2025-09-14
10:15 | 2025-09-14
10:03 | 2025-09-14
10:01 | 2025-09-14
10:00 | 2025-09-14
09:54 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24