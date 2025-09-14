Advertisement

لبنان

قرطبا تحتفل بعيد ارتفاع الصليب بزياح الشموع

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:09
Doc-P-1416700-638934521643230232.jpeg
Doc-P-1416700-638934521643230232.jpeg photos 0
اختتمت بلدة قرطبا احتفالاتها بعيد ارتفاع الصليب بزياح الشموع الذي جاب شوارع البلدة، بمشاركة كاهن الرعية الأب شربل شليطا، والأب روني بوغاريوس، وفرق موسيقى قلب يسوع والأخويات، على وقع أجراس الكنائس وإضاءة الشموع على الشرفات.
الزياح انطلق من أمام كاتدرائية مار الياس بعد قداس احتفالي ترأسه الأب بوغاريوس، مرورًا بكنائس البلدة: مار يوسف، السيدة، مار جرجس، ومار تادي، مع وقفة صلاة وتأمل أمام تمثال الأباتي شربل القسيس في دير مار سركيس وباخوس. وقد شارك في المناسبة رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد.

واختُتمت الاحتفالات في ساحة البلدة بعشاء قروي أحياه الفنان هادي ضو وفرقته، بعد تقديم من ناديا الخوري وكلمة شكر من الأب شليطا الذي دعا أبناء قرطبا إلى مواصلة إحياء المناسبات الروحية لتعزيز التواصل بينهم.
 
(الوكالة الوطنية)
