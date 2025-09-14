قرطبا تحتفل بعيد ارتفاع الصليب بزياح الشموع

Advertisement

اختتمت بلدة قرطبا احتفالاتها بعيد ارتفاع بزياح الشموع الذي جاب شوارع البلدة، بمشاركة كاهن الرعية الأب شربل شليطا، والأب روني بوغاريوس، وفرق موسيقى قلب والأخويات، على وقع أجراس الكنائس وإضاءة الشموع على الشرفات.الزياح انطلق من أمام الياس بعد قداس احتفالي ترأسه الأب بوغاريوس، مرورًا بكنائس البلدة: ، السيدة، مار ، ومار تادي، مع وقفة صلاة وتأمل أمام تمثال الأباتي شربل القسيس في دير مار سركيس وباخوس. وقد شارك في المناسبة رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابقواختُتمت الاحتفالات في ساحة البلدة بعشاء قروي أحياه الفنان هادي ضو وفرقته، بعد تقديم من ناديا وكلمة شكر من الأب شليطا الذي دعا أبناء قرطبا إلى مواصلة إحياء المناسبات الروحية لتعزيز التواصل بينهم.