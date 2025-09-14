قضاء الكورة يحتفل بعيد رفع الصليب بزياحات وقداديس ونيران العيد

Advertisement

احتفلت الطوائف في بعيد رفع ، حيث أقيمت القداديس والصلوات الاحتفالية والزياحات في مختلف كنائس المنطقة، بمشاركة واسعة من المؤمنين.في القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، ترأس موسى شاطريه القداس الاحتفالي بحضور حشد من أبناء البلدة والجوار. وركّز في عظته على "أهمية الصليب ومعناه لدى الطوائف المسيحية"، موضحًا كيف جرى العثور على الصليب بعد فقدانه نتيجة الحروب والغزوات في . كما تناول السبب التاريخي وراء استمرار عادة إشعال النيران (القبولة) في هذا العيد، والتي كانت وسيلة لإبلاغ الناس عن خبر العثور على الصليب في تلك الفترة.أما في كنيسة القديسة بربارة في بلدة ، فترأس الأب أندراوس سابا القداس وسط حضور لافت من المؤمنين. وأعقب القداس زياح تقليدي جاب أرجاء البلدة، حيث أشعلت النيران على المرتفعات، وتم توزيع القمح المسلوق على المشاركين كجزء من طقوس هذا العيد.وقد عكست هذه الاحتفالات روح التضامن والإيمان المشترك التي تميّز هذه المناسبة، إذ جمعت الطقوس بين البعد الروحي والبعد الشعبي، في تواصل بين الأجيال وحفاظ على التقاليد والاجتماعية المتوارثة.