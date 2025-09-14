Advertisement

لبنان

قضاء الكورة يحتفل بعيد رفع الصليب بزياحات وقداديس ونيران العيد

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:10
احتفلت الطوائف المسيحية في قضاء الكورة بعيد رفع الصليب، حيث أقيمت القداديس والصلوات الاحتفالية والزياحات في مختلف كنائس المنطقة، بمشاركة واسعة من المؤمنين.
في كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، ترأس الكاهن موسى شاطريه القداس الاحتفالي بحضور حشد من أبناء البلدة والجوار. وركّز في عظته على "أهمية الصليب ومعناه لدى الطوائف المسيحية"، موضحًا كيف جرى العثور على الصليب بعد فقدانه نتيجة الحروب والغزوات في العصور القديمة. كما تناول السبب التاريخي وراء استمرار عادة إشعال النيران (القبولة) في هذا العيد، والتي كانت وسيلة لإبلاغ الناس عن خبر العثور على الصليب في تلك الفترة.

أما في كنيسة القديسة بربارة في بلدة راس مسقا، فترأس الأب أندراوس سابا القداس وسط حضور لافت من المؤمنين. وأعقب القداس زياح تقليدي جاب أرجاء البلدة، حيث أشعلت النيران على المرتفعات، وتم توزيع القمح المسلوق على المشاركين كجزء من طقوس هذا العيد.

وقد عكست هذه الاحتفالات روح التضامن والإيمان المشترك التي تميّز هذه المناسبة، إذ جمعت الطقوس بين البعد الروحي والبعد الشعبي، في تواصل بين الأجيال وحفاظ على التقاليد الدينية والاجتماعية المتوارثة.
 
(الوكالة الوطنية)
