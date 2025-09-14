خليل: لا صراعات داخلية.. الأولوية لمواجهة العدو الإسرائيلي

Advertisement

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ، خلال لقاء سياسي مع كادرات وكوادر من أبناء قضاءي حاصبيا ومرجعيون، أن "ما تم التوافق عليه في جلسة الحكومة بتاريخ 7 أيلول أعاد فتح الباب على مدى سياسي مريح على مستوى الداخل اللبناني، بما يتيح للبنانيين التلاقي والتعاون لمواجهة التحدي الأساسي المتمثل بالعدو ، وقطع الطريق أمام من يحاول تحويل المعركة من مواجهة العدوان الإسرائيلي وأطماعه إلى صراعات داخلية".وأضاف خليل: "قرارنا واضح، لن نسمح ولا نرضى بأي صراع داخلي. نحن نريد من كل اللبنانيين أن يتوحدوا وأن نواجه سويا مخططات وعدوانيتها واحتلالها لأرضنا وفرض منطق قوتها على الجنوب ولبنان".وتابع: "نحن حريصون على توسيع مروحة التواصل السياسي مع كافة القوى بمستوى عال من المسؤولية، من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة تعزز موقفنا الوطني في المرحلة الراهنة وفي ".وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، شدد أن "حركة أمل والثنائي الوطني لن يفوتوا هذا الاستحقاق، وهم متمسكون بخوضه"، مضيفًا: "من كان يراهن أو يحاول إحداث انقلاب وكسر منجزات تحققت على مدى 30 أو 40 سنة من التضحيات، سوف يتفاجأ بوفاء الناس وإيمانهم الراسخ بتاريخهم النضالي، وأن الضغط السياسي والعسكري والأمني، بل وحتى القتل والاحتلال، لن يغير من قناعات أهلنا ووفائهم".وأشار خليل في ختام كلمته إلى أن "التمسك بالوحدة الوطنية وتوسيع قنوات الحوار مع جميع القوى يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الموقف الوطني لمواجهة المخاطر والعدوان الإسرائيلي"، مؤكدًا على "أهمية استمرار التعاون والتنسيق الداخلي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".