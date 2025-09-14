زياد المصري رئيسًا للبرلمان الشبابي بعد فوز "شباب المستقبل"

Advertisement

- بلال الحلبي نائبًا للرئيس،

- عمر الحوت أمينًا للسر،

- السيطرة على 9 لجان من أصل 10 داخل البرلمان الشبابي.

(الوكالة الوطنية)

فازت كتلة "شباب " برئاسة الشبابي، مع انتخاب مرشحها زياد المصري رئيسًا، في الجلسة العامة الأولى التي انعقدت في فندق موفنبيك – ، بإشراف مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة "أديان".وسبق الجلسة إعلان تحالف شبابي واسع ضم كتل: "شباب المستقبل"، "لبنانيون"، "الشباب التقدمي" و" أولاً"، أكد التزامه بالعمل تحت راية المصلحة الشبابية، وتحت سقف الثوابت الوطنية التي حددها خطاب القسم لرئيس الجمهورية .التحالف تمكن من الفوز بأغلبية ساحقة، شملت إلى جانب انتخاب المصري:ومن بين هذه اللجان، حصلت كتلة "شباب المستقبل" على رئاسة أربع لجان أساسية هي: المال والموازنة، الاتصالات والتواصل، الشباب والرياضة، والتربية الوطنية.ويُعد هذا الفوز خطوة بارزة في مسار العمل الشبابي في لبنان، إذ يعكس رغبة الجيل الجديد في تنظيم صفوفه والانخراط الفعلي في الحياة العامة، تحت مظلة العمل الجماعي والمشترك.