لبنان

زياد المصري رئيسًا للبرلمان الشبابي بعد فوز "شباب المستقبل"

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:21
فازت كتلة "شباب المستقبل" برئاسة البرلمان الشبابي، مع انتخاب مرشحها زياد المصري رئيسًا، في الجلسة العامة الأولى التي انعقدت في فندق موفنبيك – بيروت، بإشراف مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة "أديان".
وسبق الجلسة إعلان تحالف شبابي واسع ضم كتل: "شباب المستقبل"، "لبنانيون"، "الشباب التقدمي" و"لبنان أولاً"، أكد التزامه بالعمل تحت راية المصلحة الشبابية، وتحت سقف الثوابت الوطنية التي حددها خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

التحالف تمكن من الفوز بأغلبية ساحقة، شملت إلى جانب انتخاب المصري:
- بلال الحلبي نائبًا للرئيس،
- عمر الحوت أمينًا للسر،
- السيطرة على 9 لجان من أصل 10 داخل البرلمان الشبابي.

ومن بين هذه اللجان، حصلت كتلة "شباب المستقبل" على رئاسة أربع لجان أساسية هي: المال والموازنة، الاتصالات والتواصل، الشباب والرياضة، والتربية الوطنية.

ويُعد هذا الفوز خطوة بارزة في مسار العمل الشبابي في لبنان، إذ يعكس رغبة الجيل الجديد في تنظيم صفوفه والانخراط الفعلي في الحياة العامة، تحت مظلة العمل الجماعي والمشترك.
 
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24