لبنان
ريفي: الشهيد الجميل منارة لاستكمال الطريق
Lebanon 24
14-09-2025
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة مرور 43 عامًا على اغتيال
الرئيس بشير الجميل
، أصدر
اللواء أشرف ريفي
بيانًا جاء فيه:
"في ذكرى إستشهاد الرئيس بشير الجميّل، نستحضر رجلاً آمن بلبنان سيداً حراً مستقلاً، وواجه بشجاعة إستبداد نظام
الأسد
، دفاعاً عن السيادة. إغتياله أسقطَ إلى حين مشروع استرداد الدولة التي أيقظ مؤسساتها في 20 يوماً بعد انتخابه، لكنها اليوم تُستعاد مستلهمةً نضال كل الأحرار. نؤكد اليوم على المضي في نهج الدولة القوية العادلة، الرافضة للوصاية والإحتلال، وسيبقى شهيدا 14 أيلول 14شباط، وكل
شهداء
لبنان
،
المنارة
لاستكمال الطريق".
