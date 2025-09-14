Advertisement

لبنان

ريفي: الشهيد الجميل منارة لاستكمال الطريق

Lebanon 24
14-09-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1416722-638934565055711440.png
Doc-P-1416722-638934565055711440.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمناسبة مرور 43 عامًا على اغتيال الرئيس بشير الجميل، أصدر اللواء أشرف ريفي بيانًا جاء فيه:
Advertisement
 
"في ذكرى إستشهاد الرئيس بشير الجميّل، نستحضر رجلاً آمن بلبنان سيداً حراً مستقلاً، وواجه بشجاعة إستبداد نظام الأسد، دفاعاً عن السيادة. إغتياله أسقطَ إلى حين مشروع استرداد الدولة التي أيقظ مؤسساتها في 20 يوماً بعد انتخابه، لكنها اليوم تُستعاد مستلهمةً نضال كل الأحرار. نؤكد اليوم على المضي في نهج الدولة القوية العادلة، الرافضة للوصاية والإحتلال، وسيبقى شهيدا 14 أيلول 14شباط، وكل شهداء لبنان، المنارة لاستكمال الطريق".
مواضيع ذات صلة
"أمن الدولة": تضحيات شهداء الجيش ستبقى منارة عز وفخر للأجيال
lebanon 24
14/09/2025 17:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العام الماروني: الرحمة للرئيس الشهيد بشير الجميّل والولاء للبنان الواحد السيد الحرّ
lebanon 24
14/09/2025 17:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ثانوية منارة جبل عامل في المروانية إحتفلت بتخريج طلابها وكرمت متفوقيها ورياضييها
lebanon 24
14/09/2025 17:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عجلتون… منارة ثقافية وجمالية في قلب كسروان
lebanon 24
14/09/2025 17:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس بشير الجميل

اللواء أشرف ريفي

أشرف ريفي

الدولة ال

المنارة

المنار

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:29 | 2025-09-14
10:15 | 2025-09-14
10:03 | 2025-09-14
10:01 | 2025-09-14
10:00 | 2025-09-14
09:54 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24