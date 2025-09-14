ريفي: الشهيد الجميل منارة لاستكمال الطريق

بمناسبة مرور 43 عامًا على اغتيال ، أصدر بيانًا جاء فيه:

"في ذكرى إستشهاد الرئيس بشير الجميّل، نستحضر رجلاً آمن بلبنان سيداً حراً مستقلاً، وواجه بشجاعة إستبداد نظام ، دفاعاً عن السيادة. إغتياله أسقطَ إلى حين مشروع استرداد الدولة التي أيقظ مؤسساتها في 20 يوماً بعد انتخابه، لكنها اليوم تُستعاد مستلهمةً نضال كل الأحرار. نؤكد اليوم على المضي في نهج الدولة القوية العادلة، الرافضة للوصاية والإحتلال، وسيبقى شهيدا 14 أيلول 14شباط، وكل ، لاستكمال الطريق".