متري: العلاقات اللبنانية - السورية دخلت مرحلة جديدة

قال نائب إن "معالجة ملف المعتقلين السوريين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع ".

وأضاف متري في حديث إلى " ": "بحثنا فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين وسوريا لمعالجة ملف المعتقلين"، مشيرا إلى أن "المباحثات لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح".

وتابع قائلاً: "34 اتفاقية بين ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم وأحرزنا مع سوريا تقدما كبيرا في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب".

وقال: "الجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

واعتبر أن "العلاقات دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة"، لافتاً إلى أن "خطاب الرئيس السوري الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان".