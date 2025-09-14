Advertisement

لبنان

متري: العلاقات اللبنانية - السورية دخلت مرحلة جديدة

Lebanon 24
14-09-2025 | 07:40
قال نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إن "معالجة ملف المعتقلين السوريين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع دمشق".
وأضاف متري في حديث إلى "تلفزيون سوريا": "بحثنا فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف المعتقلين"، مشيرا إلى أن "المباحثات لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح".
 
وتابع قائلاً: "34  اتفاقية بين سوريا ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم وأحرزنا مع سوريا تقدما كبيرا في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب".
 
وقال: "الجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
 
واعتبر أن "العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة"، لافتاً إلى أن "خطاب الرئيس السوري الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان". 
 
 
