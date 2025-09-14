Advertisement

لبنان

في جزين.. انطلاق مسيرة عيد ارتفاع الصليب

14-09-2025 | 07:55
 بمناسبة عيد ارتفاع الصليب، انطلقت مسيرة دينية جابت شوارع جزين وصولا الى الصليب المرفوع على تلال جزين حيث رفعت الصلوات بعد القداس الاختفالي في كنيسة مار مارون جزين.
وقامت بلدية جزين بإشعال موقدة نار في البحيرة، واقيمت بعدها سهرة غنائية كرم خلالها رئيس البلدية دافيد الحلو ابن جزين شربل الياس غانم الفائز بمسابقة البلديات بملك جمال المراهقين.
 
(الوكالة الوطنية)
