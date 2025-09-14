في جزين.. انطلاق مسيرة عيد ارتفاع الصليب

Advertisement

بمناسبة عيد ارتفاع ، انطلقت مسيرة دينية جابت شوارع وصولا الى الصليب المرفوع على تلال جزين حيث رفعت الصلوات بعد القداس الاختفالي في جزين.وقامت بلدية جزين بإشعال موقدة نار في البحيرة، واقيمت بعدها سهرة غنائية كرم خلالها رئيس البلدية دافيد الحلو ابن جزين شربل الفائز بمسابقة البلديات بملك جمال المراهقين.