لبنان
في جزين.. انطلاق مسيرة عيد ارتفاع الصليب
Lebanon 24
14-09-2025
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة عيد ارتفاع
الصليب
، انطلقت مسيرة دينية جابت شوارع
جزين
وصولا الى الصليب المرفوع على تلال جزين حيث رفعت الصلوات بعد القداس الاختفالي في
كنيسة مار مارون
جزين.
وقامت بلدية جزين بإشعال موقدة نار في البحيرة، واقيمت بعدها سهرة غنائية كرم خلالها رئيس البلدية دافيد الحلو ابن جزين شربل
الياس غانم
الفائز بمسابقة البلديات بملك جمال المراهقين.
(الوكالة الوطنية)
أفرام: "حلم قيام دولة المؤسسات عاد من جديد"
Lebanon 24
أفرام: "حلم قيام دولة المؤسسات عاد من جديد"
10:29 | 2025-09-14
14/09/2025 10:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشبكة المدرسية لصيدا.. 25 عامًا من العدالة التربوية والإبداع في التعليم
Lebanon 24
الشبكة المدرسية لصيدا.. 25 عامًا من العدالة التربوية والإبداع في التعليم
10:15 | 2025-09-14
14/09/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العرس الرحباني".. أمسية استثنائية في بكاسين
Lebanon 24
"العرس الرحباني".. أمسية استثنائية في بكاسين
10:03 | 2025-09-14
14/09/2025 10:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟
Lebanon 24
توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟
10:01 | 2025-09-14
14/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... قتيلان وجريحان على أوتوستراد الصفرا
Lebanon 24
حادث سير مروّع... قتيلان وجريحان على أوتوستراد الصفرا
10:00 | 2025-09-14
14/09/2025 10:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
