الراعي في قداس سيدة إيليج: شهداء لبنان رمز الرجاء والوطن

Advertisement

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال قداساً احتفالياً في كنيسة سيدة إيليج سلطانة في ميفوق - القطارة، بدعوة من رابطة سيدة إيليج، عاونه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ، ورئيس دير سيدة ميفوق الأب ناجي أبي سلوم، في حضور المطرانين الياس نصار وخليل علوان، ولفيف من الكهنة وآباء الكنيسة. وقد أدار القداس جوقة الأحبّة بقيادة مرسال بدوي.حضر القداس شخصيات سياسية ودينية، بينها نواب وحزب سياسيين، رؤساء بلديات ومخاتير، أهالي الشهداء وحشد من المؤمنين.افتتح المطران عون الكلمة مرحباً بالبطريرك في المقر التاريخي لإبرشية جبيل، مؤكداً على تضحيات الشهداء من أجل الحر والمستقل.وألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان: "وأنا إذا ما ارتفعت عن الأرض، اجتذبت إليَّ الجميع"، قال فيها إن الصليب أصبح رمز انتصار وخلاص، وأن جسدوا هذه الحقيقة بأجسادهم ودمائهم، محذرين من أن التضحية لم تكن عبثاً، وأن لبنان يظل رسالة سلام رغم كل الصراعات.وأكد الراعي على أهمية تذكّر الحرب اللبنانية الخمسين سنة بعد اندلاعها، مستخلصاً العبر ومشدداً على وحدة اللبنانيين والحفاظ على سيادة الدولة، وعلى أن تكون المصالحة والسلام جزءاً من الثقافة الوطنية العملية، لا شعارات.ألقى رئيس رابطة سيدة إيليج فادي الشاماتي كلمة، مشيراً إلى أن خمسين عاماً على الحرب لم تكفِ اللبنانيين لاستخلاص الدروس، داعياً إلى دولة حرة ومستقلة قائمة على حياد لبنان ووحدته، وعلى احترام التعددية، مع تجاوز الأحقاد والانقسامات الطائفية والسياسية.وأكد على أن رابطة سيدة إيليج لا غاية لها إلا لبنان الحر والمستقل، وأن ضمانة كل الطوائف هي الدولة القادرة على حماية أبنائها، داعياً إلى تنقية الذاكرة ونشر ثقافة المصالحة والسلام.في ختام القداس، قلد البطريرك الراعي ميدالية سيدة إيليج لكل من الدكتور فؤاد أبو ناضر، زياد صعب وبدري أبو ذياب لدورهم في نبذ العنف وتعزيز المصالحات، تلاها إقامة صلاة رفع البخور في مدافن الشهداء.