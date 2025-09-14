سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن

Advertisement

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التّالي:ضمن إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء، وتوقيفهم على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، بتاريخ ٥-٩-٢٠٢٥، أوقفت عناصر حاجز في وحدة ، المدعو:– م. ح. (مواليد عام 1981، سوري الجنسية)، وهو مطلوب بموجب مذكرتَين عدليتَين بجرمي سرقة وتأليف عصابة.كذلك، وبتاريخ 10-9-2025، اجتاز المدعو (ن. ع. / مواليد عام 1988، سوري الجنسية) الحاجز محاولًا الفرار من أمام العناصر، فتمّت مطاردته وتوقيفه، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب عدّة بلاغات ومذكّرات عدليّة بجرائم سرقة وتأليف عصابة مسلّحة وشراء مسروق…تم تسليم الموقوفَين إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة المختص.