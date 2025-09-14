Advertisement

لبنان

البعريني لمؤتمر الدوحة.. للخروج برؤية واضحة لحماية المنطقة

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:20
أبدى عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني قلقه من الأوضاع في المنطقة، في ظل توسيع إسرائيل دائرة استهدافها لتشمل نحو خمسة بلدان عربية.
وقال البعريني خلال لقاءات في مكتبه في عكار: "نأمل من القادة العرب في الدوحة الخروج برؤية واضحة للتعامل مع هذا الواقع بما يحفظ أمن المنطقة وشعوبها".

كما أعرب عن ارتياحه لمسار الأجواء السياسية في لبنان، مطالبا الحكومة بالتحرك السريع لمعالجة الملفات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة الوفاء بالوعود الواردة في البيان الوزاري قبل انتهاء فترة الحكومة المتبقية.
