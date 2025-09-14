البعريني لمؤتمر الدوحة.. للخروج برؤية واضحة لحماية المنطقة

Advertisement

أبدى عضو تكتل " " النائب قلقه من الأوضاع في المنطقة، في ظل توسيع دائرة استهدافها لتشمل نحو خمسة بلدان عربية.وقال البعريني خلال لقاءات في مكتبه في : "نأمل من العرب في الخروج برؤية واضحة للتعامل مع هذا الواقع بما يحفظ أمن المنطقة وشعوبها".كما أعرب عن ارتياحه لمسار الأجواء السياسية في ، مطالبا الحكومة بالتحرك السريع لمعالجة الملفات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة الوفاء بالوعود الواردة في البيان الوزاري قبل انتهاء فترة الحكومة المتبقية.