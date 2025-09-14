"الأسمر" تُوفِيَ على الفور... إليكم ما جرى معه خلال مُمارسة هواية السباحة

أفادت مندوبة " "، عن وفاة الشاب ناصر الملقب بـ" "، أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الحريشة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، قفز واصطدم رأسه بالصخور، ما أدى إلى وفاته على الفور.