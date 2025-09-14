Advertisement

لبنان

"الأسمر" تُوفِيَ على الفور... إليكم ما جرى معه خلال مُمارسة هواية السباحة

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:20
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب ناصر محمد جمال الملقب بـ"الأسمر"، أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الحريشة.
وبحسب المعلومات، فإنّ الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، قفز واصطدم رأسه بالصخور، ما أدى إلى وفاته على الفور.
 
 
 
