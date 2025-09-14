الصدّي: حلم بشير بلبنان حر لم يفارقنا أبدًا

Advertisement

في ذكرى اغتيال الـ43، كتب والمياه جو صدّي عبر منصة "أكس": "43 عاماً على اغتيال الشيخ بشير، لكن حلمه بلبنان سيد وحر ومستقل لم يفارقنا يوماً... نعمل لتحقيقه من أي موقع كنا فيه".وأضاف: "تحية لتضحيات عائلته الصغيرة سولونج ويمنى ونديم ولنضال عائلته الكبيرة".