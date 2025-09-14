Advertisement

لبنان

الصدّي: حلم بشير بلبنان حر لم يفارقنا أبدًا

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:30
في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل الـ43، كتب وزير الطاقة والمياه جو صدّي عبر منصة  "أكس": "43 عاماً على اغتيال الشيخ بشير، لكن حلمه بلبنان سيد وحر ومستقل لم يفارقنا يوماً... نعمل لتحقيقه من أي موقع كنا فيه".
وأضاف: "تحية لتضحيات عائلته الصغيرة سولونج ويمنى ونديم ولنضال عائلته الكبيرة".
الرئيس بشير الجميل

وزير الطاقة

جميل ال

في ذكر

نديم

بيرة

