لبنان
"المستقبل" لرابطة التعليم الرسمي.. دعوة للتكاتف والنهوض بالقطاع
Lebanon 24
14-09-2025
|
09:37
هنأ قطاع التربية في "
تيار
المستقبل
" أعضاء رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بمناسبة انتخاب لائحة جديدة، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الأساتذة وتطوير القطاع
التربوي
.
وأشاد البيان بالنجاح الكبير الذي حققته لائحة العمل النقابي المدعومة من
التيار
، مشيرًا إلى فوز جميع مرشحيه الأربعة، وعلى رأسهم الأستاذ جمال عمر الذي حصل على 261 صوتًا، تلاه الأستاذة مهى علام والأستاذ خالد بغدادي بـ 248 صوتًا، والأستاذ وليد رحيمي بـ 226 صوتًا.
ودعا البيان جميع الأساتذة إلى التكاتف ووضع مصلحة القطاع فوق أي اختلافات، والحفاظ على استقلاليته بعيدًا عن الاصطفافات السياسية، مع استعادة هيبة التعليم الثانوي ومكانته الاجتماعية والمهنية.
كما شدد "المستقبل" على أهمية تحقيق مجموعة من الأولويات، أبرزها: إقرار سلسلة الرتب والرواتب لتعويض الأستاذ بما يليق بمكانته، وبناء شراكات مع الهيئات الائتمانية لتوفير تغطية صحية واستشفائية إضافية، وإنصاف الناجحين في
مجلس الخدمة المدنية
، واستكمال المباريات لتعزيز الملاك وإنهاء نظام التعاقد المرحلي، وتفعيل دور الرابطة والأساتذة في تطوير المناهج والمشاريع التربوية الوطنية، وإعادة تفعيل صندوق المعلم لضمان استمرارية الدعم للمربين.
(الوكالة الوطنية)
