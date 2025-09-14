الأشقر من الغازية: التعليم كصواريخ لبناء المستقبل

Advertisement

افتتح رئيس مصلحة التعليم الخاص في ، الأستاذ عماد الأشقر، فرعًا ثالثًا لثانوية "ستارز كولدج" في بلدة الغازية، بحضور عدد من النواب والشخصيات السياسية والدينية والتربوية. ومن بين الحضور النواب علي عسيران وميشال موسى، ممثل النائب هاني قبيسي قبيسي، عضو هيئة الرئاسة في خليل حمدان، ومسؤول قطاع في زيد ضاهر، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الثانويات الدكتور حسن تاج الدين وراعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت اسكندر، ورئيس بلدية الغازية الدكتور حسن غدار، فضلاً عن مسؤولي المؤسسات التربوية والمديرية التعليمية في الجنوب وفاعليات تربوية واجتماعية متعددة.بدأ الاحتفال بتلاوة آيات قرآنية، أعقبها النشيد الوطني ونشيد الثانوية، ثم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الثانويات تخلله أداء موسيقي للطالب راشد الشيخ.وفي كلمته، أكد الدكتور حسن تاج الدين أن افتتاح الفرع الجديد ليس مجرد توسع جغرافي، بل هو "ورشة عمل مستقبلية ستصقل العقول، تشحذ المواهب وتبني الشخصيات"، مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات العالمية مع التمسك بالقيم الراسخة، ووصف الفرع بأنه حجر أساس لمستقبل أكثر إشراقًا.من جانبه، شدد الأستاذ عماد الأشقر على صمود لبنان في مواجهة الأزمات، قائلاً: "إذا كان العدو قد واجهنا بالصواريخ، فإننا نواجه اليوم بصواريخ تربوية عابرة للقارات تُطلق من أقلامنا ومن مدارسنا، لتبني أجيالًا تعرف كيف تدافع عن وطنها بالعلم كما بالسلاح". وأضاف: "أعظم ثروة في لبنان هي الإنسان اللبناني الذي يشع علمًا وقيمًا وإبداعًا، وهذا ما تنتجه المؤسسات التربوية والمعلمون".اختتم الحفل بجولة في أقسام الثانوية وملاعبها، تلتها مراسم كوكتيل احتفالية بمناسبة افتتاح الفرع الجديد، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالتعليم كجبهة صمود وطنية.