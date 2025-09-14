علم " "، أنّ "طائرة تابعة لـ"الميدل ايست" متّجهة من إلى في ، قامت بتغيير مسارها بعد إصابة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعارضٍ صحيّ".

وبحسب المعلومات، لا تقوم شركات الطيران بإصدار بيانات في هكذا حالات.