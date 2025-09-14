28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-09-2025
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان 24
"، أنّ "طائرة تابعة لـ"الميدل ايست" متّجهة من
بيروت
إلى
مطار هيثرو
في
لندن
، قامت بتغيير مسارها بعد إصابة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعارضٍ صحيّ".
Advertisement
وبحسب المعلومات، لا تقوم شركات الطيران بإصدار بيانات في هكذا حالات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أعطال في 3 طائرات لـ "الميدل إيست" والحوت يوضح
Lebanon 24
أعطال في 3 طائرات لـ "الميدل إيست" والحوت يوضح
14/09/2025 19:58:02
14/09/2025 19:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مهم تعلنه "الميدل إيست" عن طائراتها.. رئيسها يتحدّث
Lebanon 24
أمرٌ مهم تعلنه "الميدل إيست" عن طائراتها.. رئيسها يتحدّث
14/09/2025 19:58:02
14/09/2025 19:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديلاتٌ جديدة تطال رحلات "الميدل ايست"... إليكم الجداول المحدّثة
Lebanon 24
تعديلاتٌ جديدة تطال رحلات "الميدل ايست"... إليكم الجداول المحدّثة
14/09/2025 19:58:02
14/09/2025 19:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عشر دقائق من الإقلاع.. قائد طائرة وزير الداخلية الألمانية يتلقى إشارة تحذيرية ويغير مسارها
Lebanon 24
بعد عشر دقائق من الإقلاع.. قائد طائرة وزير الداخلية الألمانية يتلقى إشارة تحذيرية ويغير مسارها
14/09/2025 19:58:02
14/09/2025 19:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
مطار هيثرو
لبنان 24
بيروت
لندن
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي وعائلته: لم نتلقَّ أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية ولم نعلم بما يُشاع عن فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلا عبر وسائل الإعلام
Lebanon 24
ميقاتي وعائلته: لم نتلقَّ أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية ولم نعلم بما يُشاع عن فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلا عبر وسائل الإعلام
11:49 | 2025-09-14
14/09/2025 11:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في مخيم البرج الشمالي.. توقيف شخص وهذا ما ضبط بحوزته
Lebanon 24
في مخيم البرج الشمالي.. توقيف شخص وهذا ما ضبط بحوزته
12:22 | 2025-09-14
14/09/2025 12:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب: نأمل أن يخرج مؤتمر الدوحة بقرارات مصيرية
Lebanon 24
الخطيب: نأمل أن يخرج مؤتمر الدوحة بقرارات مصيرية
12:21 | 2025-09-14
14/09/2025 12:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يكرّم شهداء الجيش في كفردبيان
Lebanon 24
وزير الدفاع يكرّم شهداء الجيش في كفردبيان
12:03 | 2025-09-14
14/09/2025 12:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
11:49 | 2025-09-14
ميقاتي وعائلته: لم نتلقَّ أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية ولم نعلم بما يُشاع عن فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلا عبر وسائل الإعلام
12:36 | 2025-09-14
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:22 | 2025-09-14
في مخيم البرج الشمالي.. توقيف شخص وهذا ما ضبط بحوزته
12:21 | 2025-09-14
الخطيب: نأمل أن يخرج مؤتمر الدوحة بقرارات مصيرية
12:03 | 2025-09-14
وزير الدفاع يكرّم شهداء الجيش في كفردبيان
11:25 | 2025-09-14
رجي من الدوحة: لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 19:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 19:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 19:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24