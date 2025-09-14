Advertisement

لبنان

غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-09-2025 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1416783-638934662162272320.jpg
Doc-P-1416783-638934662162272320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24"، أنّ "طائرة تابعة لـ"الميدل ايست" متّجهة من بيروت إلى مطار هيثرو في لندن، قامت بتغيير مسارها بعد إصابة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعارضٍ صحيّ".
Advertisement
 
 
 
وبحسب المعلومات، لا تقوم شركات الطيران بإصدار بيانات في هكذا حالات.
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أعطال في 3 طائرات لـ "الميدل إيست" والحوت يوضح
lebanon 24
14/09/2025 19:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أمرٌ مهم تعلنه "الميدل إيست" عن طائراتها.. رئيسها يتحدّث
lebanon 24
14/09/2025 19:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديلاتٌ جديدة تطال رحلات "الميدل ايست"... إليكم الجداول المحدّثة
lebanon 24
14/09/2025 19:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عشر دقائق من الإقلاع.. قائد طائرة وزير الداخلية الألمانية يتلقى إشارة تحذيرية ويغير مسارها
lebanon 24
14/09/2025 19:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

مطار هيثرو

لبنان 24

بيروت

لندن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:49 | 2025-09-14
12:36 | 2025-09-14
12:22 | 2025-09-14
12:21 | 2025-09-14
12:03 | 2025-09-14
11:25 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24