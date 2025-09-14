Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع... قتيلان وجريحان على أوتوستراد الصفرا

Lebanon 24
14-09-2025 | 10:00
أفادت غرفة التحكم المروري عن وقوع حادث تصادم بين جيب وسيارة على اوتوستراد الصفرا مقابل معمل السجاد.
وأدى الحادث إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح. 
