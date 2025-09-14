Advertisement

لبنان

أفرام: "حلم قيام دولة المؤسسات عاد من جديد"

Lebanon 24
14-09-2025 | 10:29
Doc-P-1416792-638934677600101010.png
Doc-P-1416792-638934677600101010.png photos 0
في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصة "اكس":
" قبل ثلاثةٍ وأربعين عاماً، ومع استشهاد بشير، تهاوى الأمل بقيام دولة المؤسّسات، لكنّه لم يُدفن، بل ظلّ متجذّراً في الوجدان اللبنانيّ، حيّاً في الضمير، وقضيّةً لا تُمحى.

واليوم، يعود ذلك الحلم إلى الضوء من جديد، في ظلّ فرصةٍ نادرة وتاريخيّة تتوفّر للبنان، ورغبةٍ عارمة لدى اللبنانيين في استرداد مشروع الدولة، على الرغم من كلّ التحدّيات والعواصف". 

مضيفًا: "إنّها الإرادة الصلبة ذاتها، والعزم الواحد، على ألّا يُغتال الحلم مرّتين".
