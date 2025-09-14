أفرام: "حلم قيام دولة المؤسسات عاد من جديد"

Advertisement

في ذكرى اغتيال ، كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ" الإنسان" النائب على حسابه على منصة "اكس":" قبل ثلاثةٍ وأربعين عاماً، ومع استشهاد بشير، تهاوى الأمل بقيام دولة المؤسّسات، لكنّه لم يُدفن، بل ظلّ متجذّراً في الوجدان اللبنانيّ، حيّاً في الضمير، وقضيّةً لا تُمحى.واليوم، يعود ذلك الحلم إلى الضوء من جديد، في ظلّ فرصةٍ نادرة وتاريخيّة تتوفّر للبنان، ورغبةٍ عارمة لدى اللبنانيين في استرداد ، على الرغم من كلّ التحدّيات والعواصف".مضيفًا: "إنّها الإرادة الصلبة ذاتها، والعزم الواحد، على ألّا يُغتال الحلم مرّتين".