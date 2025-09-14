28
لبنان
رجي من الدوحة: لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة
Lebanon 24
14-09-2025
|
11:25
A-
A+
شارك
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي في اجتماع
وزراء الخارجية
العرب المنعقد في الدوحة، تمهيدًا للقمة العربية – الإسلامية الطارئة المقررة يوم الاثنين، والمخصصة لبحث الاعتداء
الإسرائيلي
على قطر، والتي سيشارك فيها رئيس الجمهورية
جوزاف عون
.
وتضمّنت الفقرة الخاصة بلبنان في مسودة البيان الختامي دعوة واضحة إلى "تحرّك عاجل من
المجتمع الدولي
لوضع حدّ للاعتداءات
الإسرائيلية
المتكررة في المنطقة، ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، بما في ذلك الجمهورية
اللبنانية
، باعتبارها خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول".
