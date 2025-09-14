Advertisement

لبنان

رجي من الدوحة: لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة

Lebanon 24
14-09-2025 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1416806-638934714067603907.jpeg
Doc-P-1416806-638934714067603907.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في الدوحة، تمهيدًا للقمة العربية – الإسلامية الطارئة المقررة يوم الاثنين، والمخصصة لبحث الاعتداء الإسرائيلي على قطر، والتي سيشارك فيها رئيس الجمهورية جوزاف عون.
Advertisement

وتضمّنت الفقرة الخاصة بلبنان في مسودة البيان الختامي دعوة واضحة إلى "تحرّك عاجل من المجتمع الدولي لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، بما في ذلك الجمهورية اللبنانية، باعتبارها خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول".
مواضيع ذات صلة
مشروع بيان الدوحة: صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات إسرائيل المتكررة يشجعها على التمادي في عدوانها
lebanon 24
15/09/2025 01:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
lebanon 24
15/09/2025 01:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية القطرية: تأكدنا من هوية الشهيد جهاد لبد الذي قضى جراء الاعتداء الإسرائيلي في الدوحة أمس
lebanon 24
15/09/2025 01:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هو موجة جديدة من التصعيد في المنطقة
lebanon 24
15/09/2025 01:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

وزراء الخارجية

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-14
15:30 | 2025-09-14
15:25 | 2025-09-14
15:00 | 2025-09-14
14:26 | 2025-09-14
14:00 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24