لبنان
ميقاتي وعائلته: لم نتلقَّ أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية ولم نعلم بما يُشاع عن فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلا عبر وسائل الإعلام
Lebanon 24
14-09-2025
|
11:49
A-
A+
صدر عن
الرئيس نجيب ميقاتي
وعائلة
ميقاتي
البيان الاتي:
إن الدعوى المقدّمة بتاريخ 2 نيسان 2024 أمام
النيابة المالية
الوطنية
الفرنسية
(PNF) من قبل جمعية “شيربا” وأطراف أخرى، تستوجب منّا التوضيح لوضع الأمور في نصابها.
إن مصدر ثروة عائلة ميقاتي واضح وقانوني وشفّاف، فهي ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في
لبنان
.وجاءت هذه
الثروة
دائماً بما يتوافق مع
المعايير الدولية
للحَوْكمة . ولطالما تعاونّا مع السلطات المختصّة، وقدّمنا كل المستندات اللازمة التي تثبت قانونية أنشطتنا.
إننا نؤكد أنّنا لم نتلقَّ حتى هذا الوقت أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية، ولم نعلم بما يُشاع عن دعوى قضائية او فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلا عبر
وسائل الإعلام
.
بطبيعة الحال، إننا نثق تماماً باستقلالية
القضاء
الفرنسي وجديّته، ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية تُطلب منّا. ونُجدّد تمسّكنا بالمبدأ الأساسي المتمثّل بقرينة البراءة.
كما نُدين بشدّة أي محاولة سياسية أو انتهازية للنيل من سمعتنا من خلال تكرار مزاعم سبق أن رفضتها هيئات قضائية مختلفة، ونحتفظ بحقوقنا كاملة لناحية ملاحقة أو مقاضاة أي مشاركة في نشر وتوزيع معلومات مُضلّلة أو تشهيرية.
