لبنان

في مخيم البرج الشمالي.. توقيف شخص وهذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
14-09-2025 | 12:22
اوقفت القوى الأمنية الفلسطينية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من مخيم البرج الشمالي المدعو ع.ع. (٣٧ سنة) وضبطت من منزله أجهزة اتصال وحاسوب وكمية كبيرة من الأموال، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
