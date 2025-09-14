Advertisement

لبنان

البطريرك يوحنا العاشر زار المفتي الرفاعي.. وتشديد على عمق العيش المشترك في سوريا

Lebanon 24
14-09-2025 | 13:13
التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، على رأس وفد، مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي في مقر وزارة الأوقاف، بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري.
وخلال اللقاء، هنأ البطريرك المفتي الرفاعي بتوليه منصبه الجديد، مشددًا على "عمق الروابط التاريخية التي تجمع البطريركية ودار الإفتاء، والتي تشكل ركيزة من ركائز العيش المشترك في سوريا".

من جهته، رحب المفتي الرفاعي بالبطريرك والوفد المرافق، مؤكّدًا أن "المسلمين والمسيحيين في سوريا هم عائلة واحدة تجمعها المواطنة والعيش في وطن واحد".

وبحث الطرفان أهمية تعزيز الخطاب الديني المنفتح، ونبذ كل أشكال التطرف والتعصب، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والعيش الواحد على مستوى المجتمع. كما استعادا نماذج من التاريخ السوري المشترك، حيث تجسدت عبر القرون شواهد حيّة على التآخي الإسلامي – المسيحي في مختلف مراحل التاريخ والحاضر.
