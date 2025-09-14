البطريرك يوحنا العاشر زار المفتي الرفاعي.. وتشديد على عمق العيش المشترك في سوريا

Advertisement

التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس العاشر، على رأس وفد، مفتي الجمهورية العربية الشيخ أسامة الرفاعي في مقر وزارة الأوقاف، بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري.وخلال اللقاء، هنأ البطريرك المفتي الرفاعي بتوليه منصبه الجديد، مشددًا على "عمق الروابط التاريخية التي تجمع البطريركية ودار الإفتاء، والتي تشكل ركيزة من ركائز العيش المشترك في ".، رحب المفتي الرفاعي بالبطريرك والوفد المرافق، مؤكّدًا أن " والمسيحيين في سوريا هم عائلة واحدة تجمعها المواطنة والعيش في وطن واحد".وبحث الطرفان أهمية تعزيز الخطاب الديني المنفتح، ونبذ كل أشكال التطرف والتعصب، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والعيش الواحد على مستوى المجتمع. كما استعادا نماذج من التاريخ السوري المشترك، حيث تجسدت عبر القرون شواهد حيّة على التآخي الإسلامي – المسيحي في مختلف مراحل التاريخ والحاضر.