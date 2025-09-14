أبو فاعور: الجامعة اللبنانية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة

Advertisement

رعى رئيس البروفيسور بسام بدران الحفل الأول لتخريج طلاب كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع السادس، وكلية الصحة العامة – الفرع السابع، الذي أقيم على مدرج قلعة في راشيا، بحضور شخصيات سياسية ودينية وأكاديمية تقدّمهم النائب .استُهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة ودخول الخريجين على وقع موسيقى كورال الجامعة ، قبل أن يلقي ممثلو الطلاب كلماتهم باسم زملائهم.في كلمته، وصف بدران المناسبة بأنها "لقاء بين التاريخ والمعرفة"، مشيرًا إلى أن الخريجين "يحملون في قلوبهم نبض الأرض وفي عقولهم أدوات التغيير"، ودعاهم إلى تحويل شهاداتهم إلى رسالة إنسانية تسهم في بناء وطن أكثر عدالة وقدرة على الحياة. وأكد أن الجامعة اللبنانية ستبقى "قلعة للمعرفة والإنسان مهما اشتد الظلام".أما ، فاستعاد مسار تأسيس فرع الجامعة في راشيا عام 2008، واعتبر أن ما تحقق "مسيرة نجاح طويلة أعطت أبناء وحاصبيا فرصة للتعليم العالي"، مشددًا على أن الجامعة اللبنانية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة والوحدة الوطنية، داعيًا والحكومة المقبلة إلى دعمها وتعزيز مكانتها.