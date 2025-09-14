Advertisement

لبنان

أبو فاعور: الجامعة اللبنانية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة

Lebanon 24
14-09-2025 | 13:24
رعى رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران الحفل الأول لتخريج طلاب كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع السادس، وكلية الصحة العامة – الفرع السابع، الذي أقيم على مدرج قلعة الاستقلال في راشيا، بحضور شخصيات سياسية ودينية وأكاديمية تقدّمهم النائب وائل أبو فاعور.
استُهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة ودخول الخريجين على وقع موسيقى كورال الجامعة اللبنانية، قبل أن يلقي ممثلو الطلاب كلماتهم باسم زملائهم.

في كلمته، وصف بدران المناسبة بأنها "لقاء بين التاريخ والمعرفة"، مشيرًا إلى أن الخريجين "يحملون في قلوبهم نبض الأرض وفي عقولهم أدوات التغيير"، ودعاهم إلى تحويل شهاداتهم إلى رسالة إنسانية تسهم في بناء وطن أكثر عدالة وقدرة على الحياة. وأكد أن الجامعة اللبنانية ستبقى "قلعة للمعرفة والإنسان مهما اشتد الظلام".

أما أبو فاعور، فاستعاد مسار تأسيس فرع الجامعة في راشيا عام 2008، واعتبر أن ما تحقق "مسيرة نجاح طويلة أعطت أبناء البقاع الغربي وحاصبيا فرصة للتعليم العالي"، مشددًا على أن الجامعة اللبنانية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة والوحدة الوطنية، داعيًا العهد والحكومة المقبلة إلى دعمها وتعزيز مكانتها.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24