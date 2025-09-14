Advertisement

لبنان

بالصورة: السفيرة الأميركية ليزا جونسون بجولة سياحية على جزر الميناء – طرابلس

14-09-2025 | 13:43
قامت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون بجولة سياحية بحرية على جزر الميناء – طرابلس، بدعوة من محافظ بعلبكالهرمل الأستاذ بشير خضر.
وتخلّل الجولة نشاطات بحرية واستكشاف لمقوّمات الجزر الطبيعية والبيئية، في إطار تسليط الضوء على الخصائص السياحية والبيئية التي تتميّز بها المدينة الشمالية
 
