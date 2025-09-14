Advertisement

لبنان

تحذيرات من تصعيد إسرائيلي ضد لبنان

Lebanon 24
14-09-2025 | 22:30
A-
A+
Doc-P-1416924-638935110628671113.webp
Doc-P-1416924-638935110628671113.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": كل الأنظار تتجه نحو القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، ويراهن لبنان على أن تعطي قرارات القمة دفعاً عربياً وخليجياً ضاغطاً يساعد في تحرك الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة، ليتمكن من تنفيذ خطة حصر السلاح. التطورات الإقليمية انعكست على الوضع اللبناني جموداً ومراوحة، وترقباً، لما ستفعله الولايات المتحدة مع إسرائيل، وعليه لن يكون لبنان أولوية أميركية راهناً.
Advertisement
وفي الواقع تتعرض قمة الدوحة لضغوط أميركية بهدف منعها من اتخاذ قرارات تصل إلى حد تجميد العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، إذ أن الإدارة الأميركية أوصلت للمعنيين بالقمة وفق ما تقول مصادر ديبلوماسية، أنها مستمرة بدعم إسرائيل، وبالتالي، فإن اتخاذ أي قرارات تتعارض مع الاتفاقات الإبراهيمية وغيرها قد يؤدي إلى تصعيد إسرائيلي واسع، ولذا جاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل بالتزامن مع القمة لتؤكد الدعم المطلق من الولايات المتحدة، ورفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ورغم اصرار الحكومة على تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن أجواء المواقف الأميركية لا تدل على إمكان ممارسة ضغوط على إسرائيل، ولا إعطاء ضمانات لمساعدة لبنان على تنفيذ خطته، إذ تشير المعلومات إلى أن إسرائيل غير مهتمة بأهداف ورقة توم برّاك، وليست بصدد وقف ضرباتها وتحاول فرض أمر واقع على الحدود. وفي الوقائع، فإن إسرائيل تمدّ المنطقة الأمنية من جنوب لبنان إلى الجنوب السوري في مسار متصل يشكّل جبل الشيخ حلقته المركزية، وهو ما تضمنه تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت فيه أن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن القمة تشكل موقعاً إستراتيجياً "لا يمكن التنازل عنه"، لأنها تمنح القدرة على مراقبة "طرق التهريب" جنوب لبنان وتكشف خطوط إمداد تشكّل "شرياناً لوجستياً لحزب الله". وهذه القمة تتيح لقوات الاحتلال "مراقبة طريق دمشق– بيروت، والإشراف على البقاع.
ووفق المعلومات أن إسرائيل المرتاحة للموقف الأميركي قد تصعد عملياتها الحربية. فيما خطة حصر السلاح تواجه معوقات عديدة، خصوصاً وأن "حزب الله" لا يزال عند موقفه برفضها.
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: في بعض الأحيان ترامب شجع نتنياهو على تصعيد العمليات ضد حماس
lebanon 24
15/09/2025 12:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: نقف بحزم ضد أي تصعيد للحرب في غزة
lebanon 24
15/09/2025 12:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: قررنا تصعيد عملياتنا ضد السفن والشركات التي تتعامل مع موانئ إسرائيل
lebanon 24
15/09/2025 12:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات إسرائيليّة من تدهور حالة إثنين من الرهائن في غزة
lebanon 24
15/09/2025 12:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الفلسطينية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

ابراهيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2025-09-15
05:17 | 2025-09-15
05:09 | 2025-09-15
05:00 | 2025-09-15
04:59 | 2025-09-15
04:45 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24