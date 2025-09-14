دعم اميركي للجيش بمساعدة تركية

Advertisement

كتب في" الديار": أعلنت الاميركية عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 14 مليون دولار للجيش . هذه المساعدة، تكتسب طابعاً سياسياً واستراتيجياً استثنائياً، خاصة أنها تأتي بعد تقديم لخطتها حول حصر السلاح، وبعد الانقسام الحكومي الواضح حولها. فوفقا للمعنيين، تتخطى هذه المساعدة، شكلا ومضمونا، مجرّد كونها دعما لوجستيا تقنيا، باعتبارها جزءا من هندسة استراتيجية أميركية أكبر تعيد تثبيت دور الجيش كمؤسسة مركزية في أي تسوية لبنانية مقبلة، فضلا عن أنها تتقاطع مع المساعي الأميركية والإقليمية تجاه . وحول بعدها الاستراتيجي، رأت المصادر انه من الناحية العسكرية، تساعد هذه المنحة في سدّ بعض الثُغر الأساسية في قدرات الجيش وامكاناته، تحديدا على صعيد التعامل مع الذخائر المصادرة، بعد سلسلة الحوادث التي ادت الى سقوط وجرحى، من خلال التمويل الموجّه لتجهيزات محددة، ورفع الجهوزية في مناطق حساسة، خصوصاً في قطاع جنوب .وتكشف المصادر ان قصة المساعدة تعود اشهر الى الوراء مع بدء تنفيذ الجيش لانتشاره في ، وانطلاق عملية جمع السلاح، حيث اصطدمت اليرزة بمشكلة عدم توافر الموارد اللوجستية والتقنية لبعض جوانب التعامل مع المتطلبات. يومذاك، والكلام للمصادر، اتفق على ان تتواصل مع انقرة لتامين اللازم، الى حين انجاز الجيش الترتيبات اللازمة للاستجابة لطلب الدعم اللبناني، من صواعق ومتفجرات وغيرها، وهو ما حصل فعليا، حيث قامت السفيرة الاميركية في بالتواصل مع السفير ، بدعم ومساعدة من الموفد توم وتم تامين جزء مهم من المطلوب من . تعد هذه المساعدة رسالة استراتيجية أكثر منها دعما ماديا، فهي خطوة محسوبة لتثبيت دور الجيش في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلّق بتطبيق خطة حصر السلاح، ومراقبة الحدود، وتثبيت الاستقرار في الجنوب.