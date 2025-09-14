Advertisement

لبنان

اعادة الاعمار: لا تبني حكوميا للخطة والتكاليف

Lebanon 24
14-09-2025 | 22:55
A-
A+
Doc-P-1416933-638935133728463636.jpg
Doc-P-1416933-638935133728463636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب جاد فقيه في" النهار": عشرة أشهر مرّت على وقف إطلاق النار دون إعادة إعمار فعلية وحتى دون أن تحصي أجهزة الدولة اللبنانية حجم الأضرار الفعلية لمعرفة مجمل المبلغ الذي يجب أن تؤمنه للتعويض عل الناس.
Advertisement
جهتان لا علاقة لهما بالدولة أصدرتا تقارير في هذا الخصوص، الأولى مؤسسة "جهاد البناء" وهي الذراع الهندسية لـ"حزب الله"، أما الجهة الثانية فهي "صندوق النقد الدولي" بناءً على صور الأقمار الاصطناعية ولحظ أن حجم الأضرار المباشرة بلغ 6.8 مليارات دولار ، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية  7.2 مليارات دولار، ما يعني أن كل الخسائر بلغت 14 مليار دولار. في هذا السياق يشير مصدر من الفرق الهندسية التي كشفت ميدانيًا على مئات المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت لـ"النهار" إلى أن "البنك الدولي عمل على تضخيم الخسائر للقول إن الحرب كانت أكثر كلفة على لبنان، وعلى الآخرين المسارعة في تنفيذ الإملاءات الخارجية كي يحصل على القروض"، مضيفًا "هذا عدا عن أن تقريره لم يلحظ المبلغ الذي سدده الحزب وحده للترميم، والذي وصل أخيرًا إلى نحو 800 مليون دولار". من جهته، الباحث في "الدولية للمعلومات" الدكتور محمد شمس الدين أشار في حديثه مع "النهار" إلى أن "الرقم المنطقي لإعادة الإعمار مع تجهيز بنى تحتية جيدة في المناطق المتضررة قد يصل في أعلى تقدير إلى 10 مليارات دولار، وكل رقم أكبر من ذلك لإعادة الإعمار فيه مبالغة".لا يمكن لهذا الجدل أن يُحسم سوى بتبني الدولة رقمًا لتكلفة الإعمار، وخاصة الحكومة اللبنانية التي ألزمت نفسها بإعادة الإعمار في بيانها الوزاري. وليس مستغربًا القول إن هذه الخطوة هي المدماك الأساس في عملية لم توضع إلى حد اليوم في مستهل أجندة مجلس الوزراء.  
مواضيع ذات صلة
رويترز: المرحلة النهائية من الخطة الأميركية تشمل دعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار
lebanon 24
15/09/2025 12:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر: لضرورة تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
lebanon 24
15/09/2025 12:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني: نتحدث عن التخطيط الكلي للدولة وليس إعادة الإعمار فقط (الحدث)
lebanon 24
15/09/2025 12:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حكمت الهجري: ندعو الدول والمنظمات للمساعدة في إعادة الإعمار في السويداء
lebanon 24
15/09/2025 12:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

إعادة الإعمار

مجلس الوزراء

البنك الدولي

الدكتور محمد

النقد الدولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2025-09-15
05:17 | 2025-09-15
05:09 | 2025-09-15
05:00 | 2025-09-15
04:59 | 2025-09-15
04:45 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24