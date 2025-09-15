Advertisement

لبنان

حملة مبرمجة على مرجع حكومي سابق

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-09-2025 | 01:15
افادت المعلومات ان حملة مبرمجة انطلقت ضد مرجع حكومي سابق بهدف تشويه السمعة ليس الا.
واشارت المعطيات الى ان الحملة التي تتخذ ستار متابعة ملفات قضائية خارجية، تستخدم فيها عدة وسائل اعلامية لبنانية من ضمنها مواقع الكترونية "مسبقة الدفع".
المصدر: لبنان 24
