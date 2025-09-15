حملة مبرمجة على مرجع حكومي سابق

Advertisement

افادت المعلومات ان حملة مبرمجة انطلقت ضد مرجع حكومي سابق بهدف تشويه السمعة ليس الا.واشارت المعطيات الى ان الحملة التي تتخذ ستار متابعة ملفات قضائية خارجية، تستخدم فيها عدة وسائل اعلامية لبنانية من ضمنها مواقع الكترونية "مسبقة الدفع".