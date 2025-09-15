جلسة "غسيل قلوب" بين "القوات والمحطة"

Advertisement

لفت مصدر نيابي الى أن هذا الأسبوع سوف يشهد جلسة "تبريد أجواء" بين حزب " " وإدارة أحدى التلفزيونية بعدما شهدت العلاقة بينهما توترا كبيرا في الأسابيع الماضية.وأشار المصدر الى أن نائبا قواتيا سوف يزور المحطة في مبادرة حسن نية وتبريد الأجواء وغسل القلوب حيث تم الإتفاق على أن تعود المياه الى مجاريها بعد اللقاء .