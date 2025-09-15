Advertisement

لبنان

جلسة "غسيل قلوب" بين "القوات والمحطة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-09-2025 | 03:15
لفت مصدر نيابي الى أن هذا الأسبوع سوف يشهد جلسة "تبريد أجواء" بين حزب "القوات اللبنانية" وإدارة أحدى المحطات التلفزيونية بعدما شهدت العلاقة بينهما توترا كبيرا في الأسابيع الماضية.
وأشار المصدر الى أن نائبا قواتيا سوف يزور المحطة في مبادرة حسن نية وتبريد الأجواء وغسل القلوب حيث تم الإتفاق على أن تعود المياه الى مجاريها بعد اللقاء .
المصدر: لبنان 24
