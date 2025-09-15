إليكم حال الطرقات صباحاً!

Advertisement

أفادت " "، اليوم الإثنين، بأن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه انفاق وناشطة من الكوستابراڤا باتجاه ".وأكدت أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الكولا باتجاه نفق ".وأشارت الى أن "حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه حتى حلو، وكثيفة من عاريا باتجاه الجمهور حتى ".وتابعت أن "حركة المرور كثيفة من الحدث باتجاه ".