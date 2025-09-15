Advertisement

لبنان

إليكم حال الطرقات صباحاً!

Lebanon 24
15-09-2025 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1416994-638935248333641728.jpg
Doc-P-1416994-638935248333641728.jpg photos 0
أفادت "غرفة التحكم"، اليوم الإثنين، بأن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار وناشطة من الكوستابراڤا باتجاه الاوزاعي".
وأكدت أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية الكولا باتجاه نفق سليم سلام".
وأشارت الى أن "حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الموت حتى شارل حلو، وكثيفة من عاريا باتجاه الجمهور حتى الحازمية".
وتابعت أن "حركة المرور كثيفة من الحدث باتجاه الشويفات".
 
المدينة الرياضية

غرفة التحكم

سليم سلام

نهر الموت

الاوزاعي

الشويفات

الحازمية

الرياض

