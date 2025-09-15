Advertisement

لبنان

ماذا ينتظر فلسطينيي لبنان؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-09-2025 | 04:15
تحدَّثت أوساطٌ فلسطينية عن أنَّ شارع اللاجئين في لبنان ينتظرُ مُضي لبنان قُدماً نحو إقرار الحقوق التي يطالب به الفلسطينيون في لبنان ، خصوصاً على صعيد العمل والتملك، وذلك بعد التزام منظمة التحرير الفلسطينية تسليم أسلحتها من المخيمات.
في المُقابل، تحدثت أوساط قانونية عن أن أي خطوة جديدة بالشأن المطروح، يحتاج إلى عملٍ حثيث بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أي بين الحكومة ومجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك أمور تتطلب إقرار قوانين، وبالتالي الذهاب نحو البرلمان لإتمام ذلك.
 
وقالت المصادر إن الأوساط الفلسطينية تعلّق آمالاً على الوعود التي أعطاها رئيس الجمهورية جوزاف عون لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمنح اللاجئين الحقوق، مشيرة إلى أنَّ كل ما يجب تمريره يجب أن يكون ضمن المؤسسات، علماً أنّ هناك أصواتاً معارضة قد تبرزُ على إقتراح قد يُقدّم، وهذا أمر طبيعي ومُتوقّع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

