ماذا ينتظر فلسطينيي لبنان؟

تحدَّثت أوساطٌ فلسطينية عن أنَّ شارع اللاجئين في ينتظرُ مُضي لبنان قُدماً نحو إقرار الحقوق التي يطالب به في لبنان ، خصوصاً على صعيد العمل والتملك، وذلك بعد تسليم أسلحتها من المخيمات.

في المُقابل، تحدثت أوساط قانونية عن أن أي خطوة جديدة بالشأن المطروح، يحتاج إلى عملٍ حثيث بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أي بين الحكومة ومجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك أمور تتطلب إقرار قوانين، وبالتالي الذهاب نحو لإتمام ذلك.

وقالت المصادر إن الأوساط تعلّق آمالاً على الوعود التي أعطاها رئيس الجمهورية لرئيس بمنح اللاجئين الحقوق، مشيرة إلى أنَّ كل ما يجب تمريره يجب أن يكون ضمن المؤسسات، علماً أنّ هناك أصواتاً معارضة قد تبرزُ على إقتراح قد يُقدّم، وهذا أمر طبيعي ومُتوقّع.